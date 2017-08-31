Neden Bütün Üreticiler Artık USB Type-C'ye Geçmiyorlar?

USB Type-C diğer aktarım sistemlerinden çok daha avantajlı olmasına rağmen hala çoğu şirket ve ürün tarafından kullanılmıyor. Peki neden?

Apple, USB Type-C’nin geleceğini çok önceden söylemişti. Bugün bütün büyük markalar, cihazlarını yavaş yavaş USB Type-C’ye geçiriyorlar.

USB Type-C, hem daha iyi bir aktarım hızı hem de cihazın daha hızlı şarj olmasını sağlar. Ayrıca simetrik tasarımı da Micro USB’ye göre çok daha kullanışlıdır.

Peki neden hala bir çok firma Micro USB kullanmakta ısrar ediyor? Aslında bunun 3 temel nedeni var.

1- Bilinirlik

Biz USB Type-C’nin geleceğini gördük. Fakat sıradan bir kullanıcı, telefonunu sürekli değiştirmediği için bu teknolojiye daha sonradan dahil olacaktır. Ayrıca telefonlarla çok fazla ilgili olmayan kişiler için bunun çok fazla önemi olduğunu da düşünmüyorum.

Bu nedenle genellikle giriş ve orta seviye cihazlar, insanların daha yakından tanıdığı Micro USB ile birlikte satışa çıkıyor.

2- Uyumluluk

Birçok üretici henüz dünyanın USB Type-C’ye hazır olduğunu düşünmüyor. Bilgisayarımızda ve diğer cihazlarımızda kullandığımız aksesuarların birbiri ile uyumlu olması son derece önemli. Bu nedenle büyük şirketler, piyasaya çıkardıkları ürünlerin eski teknoloji kullanan cihazlarla da mümkün olduğunca uyumlu halde olmasına dikkat ediyorlar.

Bu yalnızca bir zaman meselesi. Büyük şirketler kullanıcılarını bir anda istemeyebilecekleri bir şeye zorlamak istemiyorlar. Örneğin; Microsoft, Surface 4’ü USB Type-C ile getirmeyi planlıyordu. Fakat kullanıcıları bunu istemediklerini belirtti ve Microsoft vazgeçti.

3- Uzun Dönem Planlar

Cihazlar piyasaya çıkmadan bir ay önce tasarlanmıyor. Bazıları yıllar öncesinden planlanmış oluyor ve üreticiler için bu kadar uzun süreli planları bozup son anda USB Type-C’ye geçmek kolay olmayabiliyor.

Özellikle orta büyüklükte şirketler genellikle piyasayı geriden takip eder ve trend olan teknolojileri, büyük şirketlerde sevilip sevilmediğine göre kendi cihazlarına getirir.