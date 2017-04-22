Neden Çin'de Bazı Binaların Ortasında Büyük Bir Delik Var?

Binalardaki bu delikler pek de estetik olmadığı halde tam anlamıyla bir mühendislik harikası. Peki neden Çinliler gökdelenlerinde böyle delikler bırakıyor?

Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin yapısı ve kültürü gereği yaygın dini inançlara göre daha farklı kültürel bir mirasa sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Öyle ki Çinlilerin bu inancı şehirlerdeki büyük gökdelenlere de yansıyor.

Çin'de bazı büyük gökdelenlerin ortasında ya da genellikle üst kısmında koca bir boşluk vardır. Bu boşluk ilk baktığınızda size estetik gelmez ve aksine anlamsız gelir ancak ardında önemli bir mühendislik çalışmasının olduğunu anlarsınız. Peki bu büyük boşlukların anlamını öğrenmek ister misiniz?

Aslında büyük gökdelenlerdeki bu boşluklar Feng Şui adı verilen eski bir Çin öğretisinden geliyor. Bu öğreti "rüzgar" ve "su" anlamlarına geliyor ve aslında yaşam enerjisinin yaşanılan mekanlarda harekete geçirilmesi için kullanılıyor. Çinliler, büyük binalarla rüzgarı ve hayatın enerjisini kestiklerini inanarak binalarda bu enerji için bir kapı bırakıyor.

Çin'de ejderhalar iyiliğin ve mutluluğun simgesi olarak kabul ediliyor ve hala ejderhaların uçtuğu görüşü hakim. Bu nedenle de bu boşluklar Feng Şui'ye göre ejderhaların mutluluğu ve enerjiyi taşımasını sağlıyor.