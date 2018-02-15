Neden Çok Fonksiyonlu Yazıcı Tercih Edilmeli?

Yazıcılar, gün geçtikçe daha da fonksiyonel hale gelmeye başladılar. Peki eski tiplere nazaran neden çok fonksiyonlu yazıcıları tercih etmek gerekiyor?

İlerleyen teknoloji ile birlikte ofislerde kullanılan cihazlar ebat bakımından daha az yer kaplamaya başladı. Bununla beraber cihazların sunduğu fonksiyonlarda da artış var. Maliyet bakımından da çok daha ekonomik bir tercih olan bu cihazlar arasında çok fonksiyonlu yazıcılar ön plana çıkıyor. Tarayıcı, yazıcı ve fax özelliklerini bir arada sunan, en yeni teknolojiler kullanılarak beklentileri karşılayan teknik özelliklere sahip olan çok fonksiyonlu yazıcılar, tüm işyerleri için en ideal tercih olabilir.

Çok Fonksiyonlu Yazıcı Daha Ekonomik

Ofislerde yazıcı, faks makinesi, fotokopi makinesi ve tarayıcı en sık kullanılan cihazların başında geliyor. Bu üç fonksiyon için üç farklı cihaz satın almak ekonomik açıdan çok daha büyük bir külfet. Her bir cihaz için ayrı ayrı ödeme yapmak yerine, fotokopi çekebilen, faks gönderip alabilen, tarayıcı ve yazıcı işlevleri de bulunan bir çok fonksiyonlu yazıcı satın almak daha ekonomik oluyor. Çok farklı tasarımlara sahip olan bu cihazlar içi yüksek bir rakam ile ödeme yapmak da gerekmiyor.

Çok Fonksiyonlu Yazıcıların Avantajı Ne?

Cihazların ekonomik olmasının yanı sıra sunduğu diğer avantaj ise kapladığı yeri minimuma indirgeyebiliyor olmak. Birkaç yıl öncesine nazaran çok daha küçük ebatlarda tasarlanan çok fonksiyonlu yazıcılar kompakt tasarımlarıyla minimum oranda yer kaplıyor.

Çok fonksiyonlu yazıcıların bazı modellerinde Bluetooth desteği de bulunuyor. Bu sayede kablo görüntüsünden kurtulmanız ve cihazı ofiste özgürce dilediğiniz yer yerleştirmeniz mümkün olabiliyor. Renkli kartuşlar artık ayrı olarak hazırlanıyor. Dolayısıyla bir renk bittiğinde tüm kartuşu yenilemeniz gerekmiyor. Sadece biten rengi yenileyerek kartuş masrafı noktasında da tasarruf elde edebiliyorsunuz.

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Lazer Yazıcı mı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı mı?

Yazıcı satın almak isteyenler mutlaka bu ikileme düşüyor. Eğer ofisinizde çok sık baskı alıyorsanız lazer yazıcı daha ekonomik bir tercih olur. Mürekkep kullanımı ve baskı hızı bakımından lazer yazıcılar mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha avantajlı. Ancak çok sık çıktı alınmayan ofislerde daha ekonomik bir fiyat ile karşılaşmak adına mürekkep püskürtmeli yazıcılar tercih edilebilir.

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