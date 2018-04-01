Zeki bir insan mı, nazik bir insan mı olmayı tercih edersiniz? Çoğumuz için, bu cevaplanması zor bir soru olurdu. Her iki özellik de toplumumuzda oldukça değerlidir. Peki, hangisini seçersiniz?

Çoğu insana yüksek IQ mu yoksa çok iyi sosyal becerileri mi seçerseniz, desek çoğu insan zekayı seçer. Zekayı seçiyorsanız, yalnız değilsiniz. Zekayı servet ve başarı ile ilişkilendirmeniz normal. Tabi kibarlık ve empatiyi de çoğunlukla pasiflik ve zayıflıkla ilişkilendirmeniz mümkün. Fakat bunlar geçerli mi? İkisi arasında gerçekten seçim yapmalı mıyız?

Cevabımız, hayır. Duygusal zeka, daha yüksek maaş ve daha iyi iş performansı ile sonuçlanır, bu yüzden hepimizin duygusal zekasını geliştirmesi gerekiyor. Zeka önemli olsa da, güvenilirlik, dürüstlük ve arkadaşlık ile eşleştirilince 'işyerinde ve okul hayatımda böyle başarılı olamam' diye düşünüyor olabilirsiniz. Omaha'daki bir 2007 Berkshire Hathaway toplantısında, Charlie Munger bir katılımcının 'güvenilir ol' cümlesine şu sözlerlele yanıt verdi: “Yirmili yaşlarında ne yapacaksınız?”.

Düşününce size de garip gelebilir. Ancak kişiliğinizi, zihninizi eğitirken olduğu gibi eğitebilir ve değiştirebilirsiniz. Nezaket doğuştan gelen bir gözükebilir gibi görünebilir ancak duygusal zekanızı öğrendikçe geliştirilebilir ve yönlendirebilirsiniz.

Duygusal Zeka (EQ) Nedir?

1990 yılında, iki psikolog olan Peter Salovey ve Jack Mayer, duygusal zeka dedikleri bir dizi sosyal özelliği sıraladı. Duygusal zekayı 'kendinin ve başkalarının duygularını izleyebilme, aralarında ayrım yapabilme ve bu bilgiyi bir kişinin düşüncesine ve eyleme yönlendirmek için kullanma becerisini içeren bir sosyal zeka biçimi' olarak tanımladılar.

Bir bilim yazarı olan Daniel Goleman, Salovey ve Mayer'ın araştırmasını öğrendi ve duygusal zekâyı kendi üzerinde çalışmaya başladı. Sonundaysa terimin dört bölümlü bir tanımını geliştirdi.

Goleman, duygusal zekanın dört özellikten oluştuğunu iddia etti:

Öz farkındalık

Öz yönetim

Sosyal farkındalık

Sosyal beceriler

Duygusal zekayı bu şekilde tanımladıktan sonra, iş dünyasında başarılı olmak için duygusal zekanın aslında bilişsel zekadan daha önemli olduğunu iddia etti.

Goleman iddiasını bir araştırmayla destekledi. Yüksek düzeyde duygusal zekaya sahip insanlar, daha az duygusal zekaya sahip olanlara göre yılda ortalama 29.000 dolar fazla kazanıyordu. Dahası, araştırmalar duygusal zekanın genel olarak iş performansının en güçlü belirleyicisi olduğunu göstermiştir.

Peki Bunun Size Ne Faydası Var?

CareerBuilder'a göre işe alım yöneticilerinin %71'i, duygusal zekanın, işe alma ve karar alma gibi durumlar göz önüne alındığında IQ'dan daha önemli olduğunu bildirdi. Dahası, yöneticilerin %59'u düşük bir duygusal zekaya sahip birini işe almayacaklarını söyledi; yüksek bir IQ'su olsa bile.

Yine, “Akıllıca mı yoksa nazik mi olmayı tercih edersiniz?” sorusunu size yönlendiriyoruz. Nezaket - ve daha spesifik olarak duygusal zeka - insanlara ve toplumlara karşı zaman ve stresten tasarruf etmenize sorunları çözmenize ve daha fazla mutluluk yaşamanıza yardımcı olur. Akıllı ve nazik olmak arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Kariyeriniz için yapabileceğiniz en akıllı şeyin duygusal zekayı geliştirmek olduğu aşikar.

Peki, siz hangisiniz seçersiniz? Kibar olmanın pek de bir işe yaramadığını düşünen çoğunluktan mısınız? Lütfen, yorumlarınızı bizimle paylaşın.