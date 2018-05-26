Galaxy S7'ye Neden Android 8.0 Güncellemesi Gelmedi

Eğer bir Samsung S7 ya da S7 Edge sahibiyseniz büyük bir ihtimalle Android 8.0 Oreo güncelemesinin yolunu gözlüyor olmalısınız. Bu yazımızda güncellemeyi neden hala alamadığınız konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Öncelikle bu güncellemeye ulaşamadıysanız üzülmeyin bu son derece normal, zira net bir dille belirtilmese S7 segmenti için getirilen Oreo güncellemesi hala test aşamasında. Kağıt üstünde bu konuya dair resmi bir açıklama olmasa da Samsung cephesinin Avrupa’yı sık sık pilot bölge olarak kullandığı biliniyor. Avrupa’da yaşıyor dahi olsanız şu anda rastgele olarak dağıtılan güncelleme henüz size ulaşmamış olabilir.

Yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Milyonlarca Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcısı çok yakında bu güncellemeye ulaşacaklar. Fakat siz; yine de ben bu güncellemeyi almalıyım, beklemek istemiyorum diyenlerdenseniz, çok önermesek de Galaxy S7 ROM'u için buraya, Galaxy S7 Edge ROM'u için buraya tıklayarak çözüme ulaşabilirsiniz. Ancak böyle bir işlemin ardından telefonunuzun garanti dışı kalabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Geçen senelerde güncel Android işletim sistemi duyurulduktan sonra 5-6 aylık süreçlerde Samsung cihazlarına geldiğini görüyorduk. Bu sene, Galaxy S9 gibi amiral gemileri geçiş sağlasa da Samsung'un Android 8.0 Oreo'ya geçiş yapması için çok fazla bekledik ve beklemeye devam ediyoruz. Şirketlerin, bu uzun süreli geliştirme sürecini minimum seviyeye çekebilmesi için en yakın zamanda çalışmalara başlaması gerekiyor.