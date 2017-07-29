Neden Hala Satürn'de Geçen Bir Günün Uzunluğunu Bilemiyoruz?

Gaz devi gezegeniyle ilgili bilgilerimiz, yapılan araştırmalar ve gönderilen uydular sayesinde artıyor ancak hala bilinemeyen bir nokta var. Satürn'de bir günün uzunluğu ne kadar?

Bu hafta uzay aracı gaz devinin halkaları arasına yapacağı 22 Grand Finale dalışlarının 15'incisini tamamladı. Uzay aracı, gezegene yaklaştıkça da asıl gönderilme nedenlerinden biri olan Satürn'ün bir gününün uzunluğu, yine soru olarak akıllara takıldı.

Bilim insanı Jo Pitesky'ye göre, aradan geçen onlarca yıla rağmen hala emin değiliz. Voyager 2, 1981'de Satürn'ü ziyaret ettiğinde, gezegenin dönme süresini 10 saat 39 dakika olarak kaydetti. Ancak Cassini gaz devi ziyaret ettiğinde, günü 10 saat 47 dakika olarak ölçtü. Ayrıca Cassini, Satürn'ün tam uzunluğunu hesaplamaya her çalıştığında sayı değişti.

Pitesky yaptığı açıklamasında, "Bir günün uzunluğunu karasal bir gezegende bulmak çok kolaydır çünkü sadece bir gün boyunca yüzeydeki özellikleri izleyebiliriz. Ancak Satürn'ün diğer gezegenlerin dönme hızıyla yakından uzaktan alakası bulunmuyor ve bu durum da bizleri zorluyor." dedi.

Bu nedenle, gaz gezegenlerindeki günün uzunluğunu belirleme konusunda bilim insanları, genellikle bir gezegenin manyetik alanına bakarlar. Gezegenin manyetik kutupları genellikle bir gezegenin dönme eksenine göre eğiktir, bu da genellikle gök bilimcilerin anlamasına yardımcı olur. Fakat Satürn'ün işleri gök bilimciler için oldukça zorlaştırdı vurgulandı.

"Son üç aydır Cassini'yi üst katman atmosferi ile halkaların en iç kısımları arasında dolaştırdık ve eksensel eğimin bilim insanlarının düşündüğünden çok daha küçük olduğunu fark ettik. önümüzdeki haftalarda daha kesin ölçümler yaparak tespit etmeyeye çalışacağız. Şu anda Satürn'ün eksensel eğiminin 0.06 dereceden düşük olduğunu bulduk."

15 Eylül'e kadar birkaç kez daha dalış gerçekleşecek ve belki de bunca yıldan beri bulamadığımız günün uzunluğunu tespit edebileceğiz.