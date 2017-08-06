Neden Her Gün Aynı Ayakkabıyı Giymemeliyiz?

Ayakkabılarının kısa sürede şeklinin bozulması veya koku yapmasının nedeni, her gün aynı ayakkabının giyilmesi olabilir.

Allen Edmonds’ın verdiği demeçte “Ayakkabılarınızın ömrünü uzatmanın en iyi yolu her giyimden sonra ayakkabılarınızı dinlendirmektir.” dedi.

Ayakkabı derileri terden dolayı ıslanır. Bu nedenle ayakkabılarınıza kuruması için bolca zaman vermelisiniz. En az bir gün dinlendirdiğiniz sürece ayakkabınızdaki deri kurur ve ayakkabınızın ömrünün uzun olmasına neden olur.

Eğer her gün aynı çifti giyerseniz ayakkabılarınız kurumaz. Islak deri de kolay şekil aldığı için ayakkabınız şeklini koruyamaz. Ayakkabıların ilk günkü gibi olmamasının ve koku yapmasının nedeni de aslında budur. Bu nedenle en az iki çeşit ayakkabı edinir ve arasında geçiş yaparsanız, bir ayakkabıyı kullanma süreniz daha da aracaktır. Ayrıca bunların yanında ayakkabılarınıza bakım yapabileceğiniz bazı bakım ürünleri edinip ayakkabılarınızı koruyabilirsiniz.