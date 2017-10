Neden Her Yıl Bu Kadar Fazla Akıllı Telefon Tanıtılıyor?

Her gün yeni bir akıllı telefonla tanışıyoruz. Apple bile bu yıl farklı iPhone tanıtırken, Samsung tam 23 farklı model ile tüm kullanıcılara hitap etmek için uğraştı.

Dikkatinizi mutlaka çekmiştir; son yıllarda akıllı telefon üreticileri her yıl daha fazla model piyasaya sürmeye başladılar. Öyle ki Lenovo çatısı altında yeniden eski gücüne kavuşmak isteyen Motorola, sadece 2017 yılında 11 farklı model tanıtırken, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung, tam 23 farklı akıllı telefon modeli tanıttı.

Nasıl bu noktaya geldik?

Günümüzden 10 yıl geriye gittiğimiz zaman, akıllı telefon piyasasının Apple’ın ilk iPhone’u tanıtmasıyla oluşmaya başladığını görüyoruz. Ardından şirket iPhone 6’ya kadar her yıl bir cihaz tanıttı. iPhone 6 ile birlikte daha büyük ekran ve biraz daha güçlü donanım isteyen kullanıcılar için Plus modelleri de tanıtılmaya başlandı ve o günden itibaren Apple, her yıl iki yeni iPhone modeli tanıttı. Arada C, SE gibi uygun fiyatlı modeller de tanıtıldı tabii. Bu yıl ise şirket iPhone 8, 8 Plus ve X olmak üzere üç yeni model tanıttı.

Android tarafına geldiğimizde ise durum çok daha karışık. Apple’ın aksine, Android üreticilerinin yarışması gereken daha fazla rakip marka bulunuyor. Onlarca rakip Android üreticisine her gün bir yenisi eklenen telefon özelliklerini eklediğimizde, şirketler çok daha fazla model tanıtmaya ihtiyaç duyuyorşar. Bundan birkaç yıl önce akıllı telefonlar üç temel kategoriden oluşuyordu; giriş seviyesi, orta seviye ve amiral gemileri. Bugüne geldiğimizde ise cebinizdeki her 1 TL için farklı bir telefon bulmanız mümkün.

Pek çok kişinin eleştirdiği bir konu olsa da şöyle bir gerçek var ki sanal ya da fiziksel bir mağazada ne kadar fazla yer kaplarsanız, markanız o kadar fazla bilinir ve ürünlerinizi satabilirsiniz. Bunun en iyi örneği Samsung olabilir. Hemen her seviyede, her türlü kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmek için birbirinden farklı 23 farklı model sunuyorlar.

Kabaca bir hesap yapmak gerekirse Samsung’un en düşük modeli olan Galaxy J2, 110 dolarlık fiyat etiketine sahip. En yeni ve güçlü amiral gemisi Galaxy Note 8 ise 950 dolardan satışa sunuldu. 950-110 dersek 840 dolarlık bir aralıkta 23 farklı model sunduğunu söyleyebiliriz. Bu da Samsung’un cebinizdeki her 36 dolar için farklı bir model sunduğu anlamına geliyor.

Neden bu kadar fazla model var?

Aslında bunun temel nedeni her kullanıcının farklı bir akıllı telefon özelliğine ihtiyaç duyması olarak gösterilebilir. Bazı kullanıcılar donanımı çok güçlü olmasa bile şarj ömrünün uzun olmasını istiyor. Bazıları için ise kamerası iyi olsun yeter. Bir başka kullanıcı özellikleri iyi olsun tasarımı önemli değil diyor. Aranılan özelliklerin listesi uzadıkça üreticiler de her kitleye hitap etmek için daha fazla model tanıtıyor.

Peki iPhone?

Şu anda bu makaleyi okuyan çoğu kişi 'daha fazla satış yapmak için daha fazla model tanıtmak gerekiyorsa neden Apple en çok satan üretici?' diye soruyor olabilir. Bu sorunun en net cevabı, Apple’ın her özelliği barındıran tek bir iPhone tanıtması ve uzun ömürlü kılarak düşük bütçeli kitleye de hitap etmesi olabilir. Şirket belki tek bir iPhone tanıtıyor olabilir fakat 3-4 yıl önceki iPhone'lar da hala güçlü bir donanıma ve yazılım desteğine sahip olduğu için kullanıcılar güncel bir orta seviye Android telefon almak yerine birkaç model önceki iPhone'u tercih edebiliyorlar.

iPhone, ilk akıllı telefondu ve o zamandan beri daima en iyi akıllı telefonlardan biri oldu. Samsung ise ilk gerçek anlamda amiral gemisini Galaxy S6 ile tanıttı. Diğer firmalar da benzer yıllarda iPhone seviyesine yakın cihazlar piyasaya sundular. Bu yüzden Android üreticileri yarışa katılana kadar Apple, dünya çapında ‘en iyi telefon iPhone’ cümlesini insanların akıllarına kazımıştı bile.

Fakat artık Samsung, LG, Huawei gibi markalar da Apple’a rakip olacak akıllı telefonlar üretmeye başladılar. Bunun en büyük göstergesi, Apple’ın model sayısını arttırarak daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmaya çalışması. Tabii kullanıcıların önünde daha fazla seçenek olması bazen bir avantaj bazense dezavantaj olabiliyor.