Neden Hiç Mavi Renkte Sebze ya da Meyve Yok?

Pek çok tür sebze veya meyve olabildiği gibi, bu sebze ya da meyveler birbirinden farklı birçok renge de sahip olabiliyor; sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, pembe, mor vb. Peki ama 'mavi' niye yok? Bu sorunun bilimsel açıdan kısa, öz, ama aynı zamanda tatmin edici bir yanıtı var...

Bitkilere rengini veren şey pigmentlerin kimyasal yapılarıdır ve bu pigmentler, ancak düşük dalga boylarında hayat bulabilen renkleri iletmek üzere gelişmiştir. Mavi ve tonlarını meydana getiren bileşikler ise, zehirli veyahut enerji bakımından ekonomik değillerdir. Dahası, meyveler esasında bitkinin üreme maksadıyla oluşturduğu yapılardır ve sarı-kırmızı arası tonlar en göze çarpan renkler oldukları için meyve yiyici canlıların ilgisini yeşil-mavi tonlarından daha fazla çekerler.

Çiçek yaprakları, meyvelerden çok daha ufak ve narin olmaları sebebiyle mavi renkte olabilmeleri mümkün. Fakat, yukarıda sıraladığımız sebeplerden dolayı mavi renk ve tonları, bitkinin meyve ve sap gibi nispeten daha büyük ve kalın organlarında oluşmazlar. Ve işte bu sebepten ötürü de yaban mersini, erik ve patlıcan gibi meyvelerde (patlıcan da bir meyvedir) söz konusu renklerin tonlarını görebilmemize rağmen, gerçek manada mavi renk bir meyve mevcut değildir.