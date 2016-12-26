Neden Pahalı Bir Kulaklık Satın Almalısınız?

Ucuz kulaklıklara sürekli para vermekten sıkıldınız mı? İşte neden üst seviye bir kulaklık almanız gerektiğinin sebepleri!

Özellikle sürekli müzik dinleyenler için kulaklık büyük önem taşımaktadır. Ancak birçoğumuz bir kulaklık için yüksek meblağlar ödemekten kaçınıyor ve standart kulaklıklarla yetiniyoruz. Aldığımız bu standart, yani başka bir deyişle ucuz kulaklıkların kullanım ömrü çok uzun olmuyor ve bir süre sonra yenisini almak zorunda kalıyoruz. Peki bu mantıklı mı? Cnet’ten Steve Guttenberg, bizlere bu sorunun cevabını veriyor.

Yüksek fiyatlara sahip olan üst seviye kulaklıkların ucuz kulaklıklara göre çok daha dayanıklı olduğunu belirten Guttenberg, yüksek kalitede kulaklık üreten çoğu firmanın, garanti dışı olan ürünleri için uygun fiyata servis hizmeti sunduğunu ifade ediyor. Hatta Koss markasının neredeyse tüm kulaklıkları için ömür boyu garanti sunduğunu söylemeyi de ihmal etmiyor.

Guttenberg, alışveriş siteleri üzerinden ikinci el bir üst seviye kulaklık alınabileceğini söylemekle birlikte, çoğu büyük kulaklık üreticisinin eski modelleri için kulaklık yastıkları sattığını ve bu yüzden ikinci el bir kulaklık aldığınızda kulaklık yastıklarını değiştirerek rahatlıkla kullanabileceğinizi belirtiyor.

Kendi kullandığı Grado RS-1 kulaklığının 10 yaşından fazla olduğunu ve 20 yıllık Grado kulaklarını kullanan birçok insan tanıdığını ifade eden Guttenberg, ilk sahibinden 45 yıllık bir Senheiser HD 414 kulaklık aldığını ve hala çok iyi ses verdiğini söyleyerek de üst seviye kulakların ne kadar kaliteli olduğuna vurgu yapıyor.

Guttenberg, alınabilecek kaliteli kulaklık markaları arasında ise AKG, Audeze, AudioQuest, Beyerdynamic, Bowers & Wilkins, Focal, Grado, Koss, MrSpeakers, Oppo, Senheiser ve Stax’ı sıralıyor. Bunlar dışında Teknostore'da satışa sunulan üst seviye kulaklıklardan bazılarına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.