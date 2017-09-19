Neden Saate Baktığımızda Bize Zaman Durmuş Gibi Gelir?

Özellikle de zamanın geçmek bilmediği derslerde ve toplantılarda saate baktığımızda zaman bize durmuş gibi gelir. Peki bunun sebebi ne?

Zamanın geçmediği sıkıcı anlarda saate bakar dururuz. Özellikle de göreceli algıdan dolayı sıkıntılı zamanlar zaten geçmek bilmez. Saatte sürekli sanki normalde ilerlemesi gerektiğinden daha yavaş ilerlemeye başlıyormuş gibi olur. Hadi anladık zamanın bir türlü geçmek bilmemesi bizim algımızdan kaynaklanıyor. Peki ya neden 5 dakikada bir saate bakmamıza rağmen saat ilerlemiyor? İşte bu yazıda onun cevabını öğreneceğiz.

University of Aberdeen'den nörobilimci Amelia Hunt'a göre bu fenomenin adı "durmuş saat illüzyonu" yani "stopped-clock illusion" olarak geçiyor. Bunun sebebi ise beynimizin göreceğimiz şeyi daha gerçekten görmeden algılamaya çalışmasından kaynaklanıyor. Yani kısacası, beyniniz göreceğiniz şeyi siz daha görmeden tahmin etmeye çalışıyor.

Bunun sebebi ise görüş açınızı sürekli değiştirdiğinizde beyniniz siz tekrar aynı yeri görmek istediğinizde, ortama uyum sağlamakta problem yaşamamanız için bulunduğunuz yerin haritasını çıkartması. Siz sürekli olarak arka arkaya saati kontrol etmek için baktığınızda, aralarda eğer başka açılara da baktıysanız, beyniniz siz saate dönüp bakmadan yarım saniye önce saatin haritasını çıkarmış oluyor. Bu yüzden de saate o an için odağınızı sabitleyip bakmazsanız, saati sanki olması gerekenden daha yavaş ilerliyormuşsunuz gibi görmenize sebep oluyor.

Yani bu illüzyondan kurtulmanız için kısaca saate sürekli odağınızı değiştirerek arka arkaya bakmamanız, onun yerine saate bakma aralığınızı ve bakma sürenizi uzatarak bakmanız gerekiyor. Bu sayede saatin aslında gayet normal işlediğini görebilirsiniz. Ha eğer saatin geriye doğru gittiğini görüyorsanız o başka. O zaman sizde birşeyler gerçekten yanlış gidiyor demektir.