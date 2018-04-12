Facebook ve Instagram kullanıcılarının büyük bir kısmı artık hizmetlere yalnızca mobil cihazları üzerinden ulaşıyorlar. Yani mobil uygulamaların kullanıcı sayıları ve kullanım süreleri artıyor. Facebook ve Instagram’da son zamanlarda çeşitli erişim sorunları, anlık kesintiler ve kopukluklar yaşanmaya başladı.

Öncelikle her iki uygulamada karşılaşılan sorunlar şöyle: Profil sayfalarına giriş yapılamıyor, akış yenilemeleri yapılamıyor, yorumlar penceresi açılmıyor ya da arama kısmı uzun süreyle bekletiyor.

Facebook’un tarihindeki en kritik haftalardan birisinde olduğumuzu düşünürsek, sorunların kaynağına dair en tutarlı tahmini yürütmüş oluruz. Şirketin 87 milyon insanın verisini çaldırdığı Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasından sonra, zorunlu olarak değişiklikler yaptığını da biliyoruz.

Hatırlayacak olursanız Cambridge Analytica skandalı da seçimler için bir anket uygulaması yapan şirketin, “Facebook ile giriş yap” seçeneğini kullandırmasıyla olmuştu. Uygulamaya giren ve anketi dolduran insanların verileri, profillerinde arkadaş olarak ekli olan herkesin verisiyle birlikte Cambridge Analytica isimli şirketin eline geçmişti.

Mobil kullanıcıların sayısının çok fazla olması, Facebook ya da Instagram hesaplarıyla giriş yapılan uygulamaların sayısını da arttırıyor. Yaşanan skandalların ardından bu seçenekleri sunan şirketlerin veri hırsızlığı yapmasını önlemek için çalışan Facebook, bazı zorunlu değişiklikler yapıyor.

Bu nedenle Instagram ve Facebook uygulamalarında zaman zaman yavaşlık, donma, kesinti ve kopukluk yaşanması çok doğal. Aynı sorunların Facebook’a ait bir diğer uygulama olan WhatsApp cephesinde yaşanmaması, çıkarımları doğruluyor.

Twitter üzerinde gelen mesajlardan hareketle sorunların küresel şekilde, farklı zaman dilimlerinde farklı ülkelerde yaşandıkları anlaşılıyor.

Facebook ya da Instagram’dan konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Diğer taraftan Facebook’un soruşturmalar kapsamında hangi seçenekleri iyileştirdiği ve veri hırsızlığına karşı nasıl önlemler aldığı da net değil.