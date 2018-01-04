Kafaları Karıştıran Matematik Sorusu ve Çözümü

İnternet dünyasında bir şeyin viral olup insanların gündemine girmemesi için neden yok. Onu hayatımıza soktuğumuzdan beri, belki binlerce kafa karıştırıcı matematik soruları da buna dahil. Bu soru ise diğerlerinden biraz farklı.

Çoğu insan, çocukluk çağlarındayken matematikten tiksinmeye başlıyor. Okulda gösterilen temel matematik işlemlerine karşı örülen bu duvar, ilerleyen çağlarda matematiğe karşı duyulan ilginin azalmasına hatta bazen yok olmasına neden oluyor. Fakat matematik, hayatımızın her anına işlemiş, tüm zamanların en köklü bilim dallarından birisi.

Bilim insanları matematik sayesinde evreni, hayatın işleyişini ve uzay zamanını yorumlarken, bu işten soğuyan herkesin gözünü korkutacak işlem yığınlarıyla, tabiri caizse edebiyat yapıyorlar. Sanıyoruz ki bu büyük ön yargıyı kaldırmak, yitip giden onlarca yeteneğin bilim dünyasına katkı sağlamasına neden olacaktır.

Matematiğin korkulacak bir kavram değil de temelden en ileri düzeylere kadar ne kadar önemli olduğunu anlamak için, bazen altın oran ve bazen de Fibonacci dizisinin gizemine bakmak yetiyor.

İnsanlar matematik hakkında olumsuz bir tavra sahip olunca, normalde çok basit olan temel matematik işlemleri de kolayca unutuluyor.

Son zamanlarda internette ve sosyal medyada insanların fazlasıyla karşılarına çıkan bir matematik sorusu var:

İşte bu soru yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı tartışmalara neden oluyor. Halbuki, oldukça basit bir çözüme sahip.

Kalemi kağıdı hazırlayıp, yapabiliyorsanız aklınızdan yapıp sonucunuzu unutmayın.

Hazırsanız temel kuralları hatırlayarak başlayalım:

Bir bölme işleminde “x ÷ y” ya da “x/y” ifadelerini görürsünüz. Bu durumda bölen y, bölünen x sayısıdır.

Toplama ve çarpma işlemlerinde sayıların yerleri değişse bile sonuç değişmez. Yani x+y ile y+x ifadelerinin sonuçları aynıdır.

Çoğu hata, işlem sırasına dikkat etmemekten kaynaklanıyor, ancak burada ufak bir hile var.

Çözüm:

Aslında matematiksel ifadelerin yazıya dökülmeleri sırasında ortaya çıkan parantez kullanımı, bu sorunun yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Bu büyük ihtimalle insanların kafasını karıştırmak için kullanılan basit bir hile olarak kullanılmış.

Normal şartlarda,

6 ÷ 2(1+2) ifadesi şaşırtmalıdır ve 1 ya da 9 olmak üzere iki farklı sonuç bulunur.

Soruyu doğru yorumlamak ve çözüme ulaşmak için,

6 ÷ [2(1+2)] = ?

(6 ÷ 2)(1 + 2) = ?

şeklinde iki farklı yazım benimsenebilir. İlk işlemin sonucu temel kurallara göre 1, ikinci işlemin sonucu ise temel kurallara göre 9 olur.

Yani insanların birbirlerine girmeleri ve bu soru üzerine tartışmaları için tek neden sorunun kendisindeki yazım hatasıdır.

Google ve Microsoft’un hesap makinelerinde bu işlem yukarıda verilen düzeltmelerin ikincisini referans aldığı için sonucu 9 olarak verecektir. Ancak tartışma yazılımların ötesinde döndüğü için sorunun kökündeki hatayı düzeltmek yeterli olacak.

YouTube'da 5 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan sorunun videosuna aşağıdan bakabilirsiniz.