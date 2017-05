Need for Speed'in Geliştiricisinden Önemli Açık Geldi!

Need for Speed'in geçen sene çıkan oyunundaki birçok eksiğin yeni oyunda ortadan kalkacağını belirten geliştirici, bu senenin sonuna kadar oyunun çıkacağını duyurdu.

Yarış oyunlarının olmazsa olmazı, herkes tarafından en az bir kez oynanmış serilerden birisi olan Need for Speed, bu sene yeni oyunu ile birlikte geliyor. Hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız Need for Speed’in bu senenin sonuna kadar yenisinin çıkacağı kesinleşti. Ghost Games tarafından geliştirilen oyun hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, asıl bilgilerin E3 2017 fuarının hemen öncesinde, EA tarafından düzenlenen EA Play’de açıklanması bekleniyor. Bu sene çıkacak Need for Speed'de, geçen sene beğenilmeyen birçok özelliğin kullanıcıların isteği doğrultusunda değiştirileceği açıklandı.

Örneğin, 2016’da çıkan Need for Speed’de, tek kişilik oyunlarda bile online olma zorunluluğu ve oyunu durduramamak, kullanıcıların bir hayli canını sıkıyordu. Aslında bunlar, geçen seneki oyunda olmaması gereken, olsa bile güncellemeler ile giderilmesi gereken ufak hatalardı. Ancak bunları değiştirmeyen Ghost Games, en azından yeni oyunda oyun durdurma ekranı ve internetsiz oyun oynamanın sözünü verdi.

10 Haziran’da gerçekleşecek EA Play 2017’de merak edilen tüm detaylar ortaya çıkacaktır. 2017’nin sonuna doğru çıkması beklenen oyun hakkında yakın zamanda yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz.