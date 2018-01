Need for Speed Payback’e Ücretsiz Bir Özellik Geliyor

Need for Speed Payback’le seriyi bir kez daha hayata döndüren EA, oyuna yeni içerikler sunmaya devam ediyor.

2017’nin en çok konuşulan konuları arasında yer alan 'mikro ödeme sistemleri' olayının başrolündeki isim EA, 2018’de daha dikkatli olacak gibi duruyor. Star Wars: Battlefront 2 oyunu ile patlak veren ve olduğu gibi EA’nın üzerine gidilen mikro işlem olayları, şirketin geri adım atmasını sağladı.

2017’nin sonbahar döneminde çıkan Need for Speed’e yeni bir güncelleme getiren EA, bu güncelleme için herhangi bir ödeme talep etmiyor. Yeni güncelleme ile birlikte oyun içerisinde çevrimiçi olarak özgürce dolaşma imkanınız olacak. Herhangi bir yarışa girmeden, boş boş gezerken bile arkadaşlarınızla birlikte olmanıza olanak tanıyacak yeni güncelleme, Ned for Speed Payback’in resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama gelmedi, ancak muhtemelen çevrimiçi gezme özelliği sayesinde daha farklı görevler gelecektir. Need for Speed Undurground 2’de bulunan 'anında yarışa davet etme' gibi özelliklerin Payback’e gelmesini bekliyorum.

Geçen sene çıkan NFS’lere nazaran daha başarılı ve çeşitli bir oyun olarak karşımıza çıkan Payback, başarılı unvanını bu güncellemelerle devam ettirmek istiyor.