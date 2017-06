EA, Yeni Oyunu Need for Speed Payback'i Duyurdu!

Need for Speed'in bu sene çıkması beklenen oyunu resmi olarak duyuruldu. Fragmanla birlikte duyurulan oyun, hikaye yönüne ağırlık vereceğini herkese gösterdi.

Son yıllarda çıkardığı oyunlarla kullanıcılardan ağır eleştiriler alan Need for Speed serisi, 2017’de çıkacak yeni oyununu resmi olarak duyurdu. Need for Speed Payback ismiyle açıklanan yeni oyunda kullanıcıların sözlerini dinleme kararı alan Need for Speed, sağlam bir hikaye ile birlikte geliyor. Need for Speed’in altın çağlarında ortaya çıkmış Most Wanted’da olduğu gibi kaliteli bir hikaye ile çıkması beklenen Payback’in, yalnızca yarış değil aksiyonun da bol olduğu bir oyun olması bekleniyor.

Need for Speed Payback için yayınlanan fragmandan görüyoruz ki oyun, başarılı film serisi Hızlı ve Öfkeli’nin tarzına kaymaya başlamış. Hızlı ve Öfkeli de yarışlarla hayatına başlamış ve her filmde aksiyon dozajını bir kademe daha yükseltmişti.

10 Kasım 2017’de çıkışını yapacak Need for Speed Payback’in oyun içi özelliklerine baktığımızda bazı gelişmeler olduğunu görüyoruz. Gece ve gündüzün olduğu oyunda birden fazla yol çeşitliliği bulunacak. Videonun kapak fotoğrafından da anlaşılacağı üzere oyunda toprak yollar bulunuyor. E3’ün öncesinde gerçekleşecek EA Play’de daha fazla bilgi sahibi olacağımız Payback, PS4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek.

Oyun hakkında en çok beklenen özellik, Underground 2 gibi efsane oyunlarda bulunan modifiye özelliğinin gelmesiydi. Yayınlanan ilk fragmana göre bu özelliğin olup olmayacağı kesin değil, ancak fragmanda modifiyeye uğramış bir araba görmedik. Bu sorularımızın cevabını EA Play’de alacağımızı umuyorum.

Need for Speed için yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.