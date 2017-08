Need for Speed Payback'den Gamescom'a Özel Video!

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından birisi olan Gamescom başlar başlamaz birçok oyun haberi de gelmeye başladı. Dün gece EA tarafından yapılan sunumda Need for Speed Payback'in yeni videosu ortaya çıktı.

EA, Need for Speed Payback için Gamescom’da özel bir sahne yarattı. Özel bir fragman yayınlayarak kırmızı bir BMW M5 ile polis kovalamacısını gösteren EA, yakında çıkaracağı oyunun aksiyon dozajının nasıl olacağını bu video ile birlikte gözler önüne seriyor. Videodan anladığımız kadarıyla, yarış yapmaya giriştiğimiz anlarda birden karşımıza çıkacak polisler tüm işlerimizi bozacak. Need for Speed oyuncularının zaten sevdiği polis kovalamacalarını 3 ayrı polis aracı ile bir kademe artıran EA, oyuna normal polis arabaları, helikopter ve Rhino ismi verilen ağır zırhlı polis araçlarını eklemiş. Oyun çıkana kadar farklı polis araçları görecek miyiz bilmiyorum, ancak şu an için bu araçların oyuna eklendiğini görüyoruz.

Polis arabalarını bir kenara bırakırsak Gamescom’a getirdiği BMW M5 aracını polis kovalamacasının olduğu fragmanda da kullanan EA, bu konuda BMW ile ortak bir şeyler yürüttüğünü herkese gösteriyor. Araba hakkında çok güzel şeyler söyleyebilirim, ancak ana konumuz arabadan ziyade oyun olduğu için kendimi bu konuda tutmayı tercih ettim.

Tekrardan oyun fragmanına dönersek, eski Need for Speed oyunlarında görülen hareketsiz nesnelerin yeni oyunla birlikte çok daha etkileşimsel olduğunu görmüş olduk. Bundan sonra arabayla bir yerlere girdiğimizde en azından o yerde bir göçük oluşacağına inanıyorum. Son olarak videoya göre oyunun fizik motorunun da çok hoş olduğunu söylemek gerekiyor. Arabaların yol tutuşları ve kaza sırasında savruluşları hoş detaylardı. Yine de bunun bir fragman olduğunu ve bu tarz şeyler için gerçek oyunu beklemek gerektiğini söylemem gerekiyor.

Sizce Need for Speed Payback, seriyi Underground 2, Most Wanted günlerine geri götürebilecek mi?