Need for Speed: Payback Oynanış Videosu Yayınlandı!

Need for Speed serisinin yeni oyunu, izleyeni ekrana kitleyen ilk oynanış videosu ile karşımızda.

Otomobil ve yarış oyunları içinde artık kültleşmiş bir seri haline gelen Need For Speed, son olarak 2015 yılında yayınlanan oyununun ardından bir yenisi ile daha gelmeye hazırlanıyor.

'Payback' adı ile gelecek olan oyun, oynanış videosu ile özellikle 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin filmlerinde alıştığımız, otomobillerin işin içinde olduğu arışı aksiyonlu 'görevleri' barındıracak gibi duruyor diyebiliriz. Özellikle kaza yapan araçların aldıkları hasarları görsel bağlamda iyi bir şekilde yansıtan oyun, serinin önceki oyunlarına nazaran çok daha kapsamlı bir hikayeye ve buna bağlı olarak daha uzun bir hikaye moduna sahip olabilir.

Payback'in en dikkat çeken şeylerinden biri de, oyunun yeni nesil konsolları da destekleyecek olması. 10 Kasım'da piyasaya çıkacak Need for Speed: Payback, Xbox One, PS4 ve PC platformlarının yanı sıra Microsoft'un Scorpio'su ile PS4 Pro için de mevcut olacak.