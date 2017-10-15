"Negatif Emisyonlu" Enerji Santralleri Devreye Girdi!

İzlanda'daki bir jeotermal enerji santrali şirketi, yaptığı karbondioksit salınımından daha fazlasını tutan bir tür "negatif emisyon" sistemi geliştirdi.

Kullandığımız fosil yakıtlardan ötürü gerçekleşen Karbondiyoksit ve Karbonmonoksit salınımının üzerinde yaşadığımız Dünya'mıza ne kadar zarar verdiğini mutlaka duymuşsunuzdur. Küresel ısınma dediğimiz ve tamamen bizim varlığımızın başlattığı bu süreç gezegenimizi bir nebze dönülmez bir yola soktu diyebiliriz. Yine de bir şeyleri kurtarmak için vaktimiz var ve son dönemlerde alternatif yakıt biçimleri oldukça popülerleşti de.

Yine de alternatif enerji biçimlerini yaygınlaştırma tek çözüm değil. Bu kadar zamandır yaptığımız salınımla ilgili de bir çözüm bulmamız gerek. Bununla ilgili en önemli adımı ise geçtiğimiz haftalarda Climeworks ve Reykjavik Energy attı. İzlanda da bulunan Jeotermal Enetji Santrallerine, negatif emisyon sistemi kuran firma, saldığından daha fazla Karbondiyoksit'i emecek.

Sistem ise aslında, jeotermal enerjinin ürettiği ısıyı belirli cihazlarla karbondiyoksit emmesini sağlayarak çalışıyor. Bu sayede Jeoterman Enerji Santrali yılda 50 metrik ton Karbondiyoksit'i emip, suyla karıştırıp yer altına göndererek zararsız karbon kristallerine dönüşmek üzere yer altına gönderiyor. Yine de bu sistem şimdilik onca yıldır yarattığımız karbon salınımını, en azından yılda emilen 50 metrik tonla temizleyemez. Ayrıca sistemin maaliyeti şu an yüzbinlerce dolar rakamlarında. Yine de Climeworks şu an da metrik ton başına 100 Dolarlık maaliyetle çalışacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

"Karbon kristali"

Sistem şu an tek başına bir santralde kullanılarak, Dünya'nın tamamını temizleyemeyecek olsa da, yine de bu sistem eğer tüm dünyada yaygınlaştırılabilirse (ayrıca santralin neyden enerji ürettiğine göre farklı çözümler de bulunması gerekiyor) Dünya'yı temizlememiz için ciddi attığımız adımlardan biri bu olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Gezegenimize karşı yaptığımız işkenceyi biraz olsun azaltabilecek miyiz?