Android Telefonunuzu Bulabileceğiniz İki Yöntem

Eğer çaldırdıysanız onunla ilgili yapılacak işlemler başka, fakat evde ya da sürekli bulunduğunuz bir ortamda bir türlü bulamadığınız Android cihazınıza şak diye kavuşacağınız güzel bir yöntem bulunuyor.

Evdesiniz ve telefonunuzu hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde unuttunuz -ya da bir yere düşürdünüz-. Sabit hattınız da yok arayıp sesinin olduğu yere gidesiniz. Son çare olarak birisinin sizi arayıp telefonunuzun çalmasını bekleyeceksiniz. Neyse ki bu gergin bekleyişi sonlandıracağınız bir yöntem var.

Telefonunuzu bağladığınız Gmail hesabınıza bilgisayar üzerinden giriş yaptıktan sonra önce ‘hesabım’ butonuna, ardından ‘telefonunuzu bulun’ seçeneğine, en sonunda da ‘telefonum çaldır’ butonuna tıklayın. Bu işlemi yaptığınızda telefonunuz çalmaya başlayacak, üstelik ‘sessiz mod’a almış olsanız dahi. Burası önemli bir detay, zira ben telefonumu her zaman sessize alırım ve telefonunu benim gibi kullanan bir çok kişinin olduğunu düşünüyorum.

Bunun dışında GPS’i aktif tutuyorsanız, telefonunuzun nerede olduğunu harita üzerinden de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun için de Android Cihaz Yöneticisi uygulamasını önceden indirmiş olmanız gerekiyor. Fakat artık çoğu telefonda varsayılan bir özellik olduğu için bu işlemi yapmış olmanıza da gerek yok. Google’da ‘cihazımı bul’ şeklinde bir arama yaptığınızda karşınıza çıkacak ilk sonuca tıklayıp Gmail hesabınıza giriş yaparak harita üzerinden ‘nokta atışı’ olacak şekilde telefonunuzu bulabilirsiniz.