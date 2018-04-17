Çoğu kişiye göre dünyanın en kararlı mobil işletim sistemi olan iOS, 11 yıllık tarihinde pek çok değişime gitti. İşte iOS işletim sisteminin 11 yıllık tarihi.

Apple, ilk iPhone’dan bu yana kullanıcılara en iyi kullanıcı deneyimini ve kararlılığı vaat eden akıllı telefonlar piyasaya sürmektedir. iPhone’lar gücünü Apple’ın kendi tasarımı olan A serisi işlemcilerden alıyor olsalar da şirketin muhteşem seviyede kararlılık sunmasını sağlayan asıl faktör, daima iOS işletim sistemi olmuştur.

Fakat iOS işletim sistemi de her zaman muhteşem özelliklere sahip olmadı. İşletim sistemi ilk çıktığında rakiplerine göre oldukça yenilikçi olsa da günümüzdeki yeteneklerinin çoğundan yoksundu. İşte Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS’un aradan geçen 10 yıldaki evrimi:

iPhone OS 1

9 Ocak 2007 tarihinde tanıtılan ve 29 Haziran 2007’de kullanıcılara sunulan iOS 1, Telefon, Mail, Safari ve iPod uygulamalarının bulunduğu düzenlenemeyen bir dock’a sahipti. Mesajlar, Takvim, Fotoğraflar, Kamera, YouTube, Finans, Haritalar, Hava Durumu, Saat, Hesap Makinesi, Notlar ve Ayarlar uygulamaları ise gömülü olarak bulunuyordu. O zamanlar Google ve Apple rakip olmadıkları için Apple Haritalar ve YouTube, Google’ın backend servisinden faydalanıyordu. Kilidi açmak için kaydırma, yakınlaştırmak için iki parmak ile genişletme gibi özellikler iOS 1 ile hayatımıza girdi. Fakat işletim sisteminde MMS desteği ya da rehberden arama gerçekleştirme özelliği bulunmuyordu. Ayrıca Steve Jobs’un Skeuomorphism anlayışı nedeni ile ikonların tamamı gerçek hayattaki karşılıkları ile birebir uyumluydu.

iPhone OS 2

Mart 2008’de tanıtılan iOS 2, 11 Temmuz 2008’de iPhone kullanıcılarına sunuldu. iOS 2 ile birlikte Apple, ilk SDK’yı geliştiricilere yayınladı. App Store, kullanıcılara diledikleri uygulamayı tek mağazadan indirme imkanı sundu. Bugün milyonlarca uygulama olsa da ilk tanıtıldığında App Store’da yalnızca 500 uygulama bulunuyordu. Ayrıca iOS 2 ile birlikte Haritalar’da sokak görünümü, e-posta ile konum paylaşımı, Safari ve Mail’den fotoğraf indirmek, ebeveyn denetimi, çoklu takvim desteği gibi özellikler de gelmiş oldu.

iPhone OS 3

Apple’ın mobil işletim sisteminin üçüncü sürümü Mart 2009’da tanıtıldı ve 17 Haziran 2009’da iPhone sahiplerinin kullanımına sunuldu. iOS 3, iPad’lerin satışa sunulması ile birlikte iPhone OS adını da tarihe gömerek mobil işletim sisteminin iOS olarak adlandırılmasını sağladı. iOS 3 ile birlikte kes, kopyala, yapıştır özelliği tüm işletim sistemi için sunulmuş oldu. Ayrıca Kişiler, Mail, Notlar ve uygulamaları içine alan bir arama özelliği eklendi. MMS desteğinin yanı sıra kamera uygulamasına otomatik odaklama özelliği geldi.

iOS 4

Mart 2010’da tanıtılan ve 21 Haziran 2010’da kullanıma sunulan iOS 4, iPhone ve iPod Touch gibi eski Apple ürünlerine destek vermeyen ilk iOS sürümü oldu. iOS 4 ile birlikte ana ekranda klasörler oluşturmak mümkün olurken ayrıca duvar kağıdını kişiselleştirmekte de kullanıcılar özgür bırakılmıştı. Kullanıcılar, artık uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş gerçekleştirebiliyor ve arka planda ses oynatabiliyorlardı. Ayrıca FaceTime, 5x dijital yakınlaştırma, operatör sinyal seviyesi, AirPlay, kişisel HotSpot gibi özellikler de iOS 4 ile Apple kullanıcılarının hayatlarına girdi.

iOS 5

12 Ekim 2011’de kullanıma sunulan iOS 5 ile birlikte Apple kullanıcıları Siri’ye merhaba dedi. Fakat sanal asistan o dönemde henüz beta sürümündeydi. Bildirim Merkezi’nde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir revizyona giden iOS 5, kablosuz yazılım güncellemeleri sayesinde bilgisayara olan bağımlılığı azalttı. Ayrıca artık iOS cihazınızdaki içerikleri iCloud ile senkronize etmeniz de mümkündü. iOS 5 ile birlikte gelen diğer özelliklerden bazıları ise kilit ekranından kameraya kısa yol, grup sohbet, iOS cihazlar arası iMessage senkronizasyonu, iPod uygulaması kaldırılarak Müzik ve Videolar eklendi, fotoğraf düzenlemek mümkün oldu.

iOS 6

19 Eylül 2012’de kullanıma sunulan iOS 6, Passbook uygulaması ile Apple kullanıcılarının uçak yolculuklarını tamamı ile değiştirdi. Ayrıca Siri’ye gelen yerel arama, film bilgileri gösterme, rezervasyon yapma, uygulamaları başlatma ve bildirimleri okuma gibi özellikler, Apple kullanıcılarının sesli asistanı daha aktif kullanabilmesini sağladı. Bununla birlikte FaceTime’ı artık hücresel veri ile kullanabiliyor ve panorama fotoğraflar çekebiliyorduk.

iOS 7

Piyasaya çıkışından bu yana aynı tasarım anlayışını sürdüren Apple, iOS’un Android’in gerisinde kalmaya başladığını fark edince iOS 7 ile birlikte kullanıcı arayüzünü değiştirdi. Eylül 2013’te piyasaya çıkan iOS 7’deki bu değişiklik, Skeuomorphism tasarım anlayışına da veda edilmesi anlamına geliyordu. iOS 7 ile birlikte kullanıcılar yeni bir bildirim merkezine kavuşurken, kontrol merkezi de en çok kullanılan ayarları daima parmağınızın altına tutuyordu. Bu bağlamda iOS 7 yeni özelliklerden daha çok tasarım yeniliğine odaklanmıştı. iOS 7 ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de 120fps video kaydı desteğiydi.

iOS 8

iOS 8 ile birlikte Apple, iPhone’lar ile Mac’leri bir araya getirdi. Artık Mac üzerinden iPhone’a bağlanarak SMS göndermek mümkündü. iOS 8 ile birlikte kullanıcılar Apple Pay ile tanışırken, sonradan tanıtılan iOS 8 sürümleri Apple Watch ve Apple Music desteklerini de beraberinde getirdi. iOS 8 ile birlikte QuickType, Fotoğraf Kütüphanesi ve iCloud Drive için gelişmiş iCloud desteği, Mesajlar uygulamasında sesli mesajlar, Bugün ekranında üçüncü parti widget desteği gibi özellikler de kullanıcılara sunulmuş oldu.

iOS 9

Yeni iOS sürümü Notlar uygulamasına resim, elle çizim ve farklı yazı tipleri ekleme seçeneği sunarken, ayrıca kullanıcıların gündemi anlık olarak takip etmesini sağlayan Haberler uygulamasını da beraberinde getirmiş oldu. 3D Touch özelliği kullanıcıların tek bir arayüzde çok daha fazla işleme ulaşmasını sağlarken, Night Shift özelliği de kullanıcıların düşük ışıkta ekran parlaklığından rahatsız olmamalarını sağladı.

iOS 10

Eylül 2016’da kullanıcılara sunulan iOS 10 ile birlikte kilit ekranından Bugün görünümüne ve kameraya ulaşmak için yeni jestler eklendi. Ayrıca Apple’ın ilk çift kameralı akıllı telefonu olan iPhone 7 Plus ile birlikte portre modu da hayatımıza girmiş oldu. iOS 10, kilit ekranında çağrıları yanıtlamamıza izin veren üçüncü parti VoIP desteğine de sahipti. Yeni Ev uygulaması ile kullanıcılar HomeKit aksesuarlarını daha iyi bir şekilde yönetebilirken, Haritalar, Apple Music ve Kontrol merkezi yeniden tasarlandı.

iOS 11

iOS 11 ile birlikte Apple, Kontrol Merkez’ini adeta sıfırdan yarattı. App Store tasarımı da Kontrol Merkezi gibi sıfırdan oluşturulup çok daha kullanıcı dostu hale getirilirken Kilit Ekranı ile Bildirim Merkezi birleştirildi. iOS 11, AirPlay 2’nin ve Apple Pay Cash’in de kullanıma sunulmasını sağlarken, getirdiği pek çok yeniliğe rağmen özellikle şarj tüketimini arttırması nedeni ile Apple kullanıcılarının en geç geçiş yaptığı iOS sürümü oldu. iOS 11 ile birlikte Siri de yenilendi; Apple’ın sesli asistanı artık çok daha gerçekçi seslere sahip. Ayrıca yeni Dosyalar uygulaması, kullanıcıların cihazdaki tüm dosyalara erişebilmesini sağlıyor.