Nereden Nereye... İşte iPhone'nun 10 Yıllık Evrimi! (Video)

Canoopsy YouTube kanalı, ilk iPhone'dan günümüze kadarki 10 yıllık süreçte iPhone tasarımının ne kadar değiştiğini gösteren bir karşılaştırma videosu yayınladı.

Apple, iPhone X ile birlikte yepyeni bir tasarım çizgisi oluşturarak iPhone 6’dan bu yana ilk büyük tasarım değişikliğini gerçekleştirdi. Şirket, ilk iPhone modelini çıkardığından bu yana 2 yılda bir büyük tasarım değişikliğine giderken iPhone 6’dan iPhone X’a kadar tanıttığı 4 modelde aynı tasarım çizgisi üzerinde küçük değişiklikler gerçekleştirerek benzer görünümde cihazlar piyasaya sürdü.

Peki iPhone’lar nereden nereye geldi? 2007 yılında tanıtılan birinci nesil iPhone ile 2017 yılında tanıtılan iPhone X arasında ne gibi tasarım farkları bulunuyor? Canoopsy YouTube kanalı, yayınladığı tasarım karşılaştırma videoları ile iPhone tasarımının evrimini detaylı bir şekilde açıklıyor.

Karşılaştırmada görüyoruz ki ilk iPhone modelleri daha oval bir tasarıma ve ‘yumuşak’ çizgilere sahip. Fakat iPhone 4’ten iPhone 5S’e kadarki 4 model, son derece keskin hatları ile dikkat çekiyor. Apple, iPhone 6 ile birlikte orta yolu bularak hem sert ve şık hem de biraz oval bir tasarım çizgisi belirliyor. Bu tasarım şirketin ve kullanıcıların fazlası ile hoşuna gitmiş olacak ki 2014’te ortaya çıkan bu tasarımı yalnızca 2 ay önce tanıtılan iPhone 8 ve 8 Plus’ta dahi hala görüyoruz.

Fakat Apple, iPhone X ile birlikte yepyeni bir tasarım çizgisi belirledi. Ekran çerçevelerinden tamamen kurtulan şirket, ilk kez bir akıllı telefonunda günümüz ekran/kasa oranını yakalamış oldu. Bununla birlikte ekranın üzerinde bulunan çentik, kamera çıkıntısı ve kulaklık girişinin bulunmayışı tasarımdaki negatif yönler olarak göze çarpıyor. Fazla konuşmaya gerek yok; iPhone’ların evrimini kendi gözleriniz ile izleyin.