III. Dünya Savaşı'na Neden Olacak Şok Görüntü Ortaya Çıktı!

Soğuk Savaş dönemine ait hava görüntüsü hiç kullanılmayan ve Sovyet'lere ait bir nükleer füze üssünü gösteriyor.

Bu Resim III. Dünya Savaşı’nın Kıyısından Döndüğümüzü Gösteriyor!

Bir yetmedi, çok zaman geçmeden ikincisi için tüm dünya ülkeleri birbirine girdi. Tarihin sadece tozlu değil kanlı ve boş kovan dolu raflarına gömülen savaşların izleri bugün yaşayan bir çok neslin belleğinde de kendine yer buluyor.

II. Dünya Savaşı bitmişti bitmesine… Hitler yenilmiş, başta Avrupa olmak üzere ve bütün dünya ülkeleri savaşın izlerini silmek için çalışmalara başlamışlardı. Fakat uslu durmayan insanlık 60’lara doğru tekrar gergin bir ortama sürüklenmiş, ABD ve SSCB’nin başı çektiği Soğuk Savaş dönemi başlamıştı.

1962 Ağustos ayında, Komünist Küba toprakları üzerinde uçan bir Amerikan casus uçağı, neredeyse III. Dünya Savaşı'ndan başlamasına sebep olacak bir görüntü yakaladı. O tozlu ve kanlı raflarda bugüne kadar gizlenen ilginç görüntü şöyle:

Başlangıçta bir yıldıza benzeyen oldukça zararsız bir görüntü gibi görüyor. Ancak madalyonun diğer yüzü bu görüntünün Soğuk Savaş döneminde inşa edilen bir Sovyet füze sistemi olduğu gerçeği var. Bir ya da iki nükleer füzenin korunduğu tahmin edilen bölge eğer aktif olarak kullanılsaydı hiç şüphesiz, büyük bir yıkıma yol açacak III. Dünya Savaşı’nı başlatacaktı.

Soğuk Savaş'ın tırmanışlarına bakarsak, bu Sovyet füze alanlarını Amerikan topraklarına yakın bir görüntüde görmek durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Çünkü Küba, Amerika kıtalarının ikisine de oldukça yakın bir ada ülkesi olarak önemli jeopolitik konuma sahip.





1962’nin Ağustos ve Ekim ayında keşfedilmiş ve gizlenmiş görüntüler, dünyadaki en büyük iki gücün neredeyse nükleer bir savaş başlatmasına imkan tanıyan “Küba Füze Krizi” olayına sebep olmuş meğer.

Bugün bize en uzak Dünya Savaşı’ından "resmi" olarak onlarca yıl uzaktayız. Fakat son yıllarda gittikçe gerilen Orta Doğu lastiği, Dünya’nın bir tarafını morartacak kadar sağlam çarpabilir. Nükleer tehditlerden ve Kuzey Kore tartışmalarından bahsetmiyoruz bile...