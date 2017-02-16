Xiaomi'nin Yeni Çerçevesiz Telefonu Mi Mix 2 Geliyor

Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı çerçevesiz akıllı telefonu Xiaomi Mi Mix’in yeni modeli Mi Mix 2, kardeşine göre çok daha başarılı bir tasarıma sahip olacak.

Genellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin Apple ve Samsung gibi markalara tasarım alanında özendiği konuşulsa da bu tabuları yıkan Xiaomi, geçtiğimiz yıl Xiaomi Mi Mix modeliyle dünyanın en ince çerçevesine sahip telefonlarından birini satışa sunmuştu.

Neredeyse tamamı ekrandan oluşan ve dünya genelinde yoğun ilgi gören Xiaomi Mi Mix’ten sonra yeni çerçevesiz telefonu üzerinde çalışan Xiaomi yeni modeline de Xiaomi Mi Mix 2 ismini verecek ve bir önceki modele göre daha da kendine aşık edecek bir tasarımla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Xiaomi Mi Mix 2’nin tasarımı için ünlü Fransız tasarımcı Philippe Starck ile görüşen Xiaomi CEO’su Lei Jun, telefonun ilk sinyallerini de vermiş oldu. Bu yılın sonuna doğru hazır olması beklenen telefonun %93 gibi oldukça yüksek bir ekran - kasa oranıyla geleceği tahmin ediliyor.

Bu arada Xiaomi'nin neredeyse tamamı çerçevesiz ekrana sahip telefonu Xiaomi Mi Mix'i sizler için incelemiştik. Bu incelememizi de hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: