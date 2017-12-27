Tüm Türkiye’den Görülen Gizemli Işığın Sırrı Ortaya Çıktı!

26 Aralık'ta Türkiye gündemini meşgul eden ve birçok şehrimizden sabah saatlerinde görülen beyaz ışığın, Rusya'nın geliştirdiği uzun menzilli balistik füzelerden birisi olan RS-12M olduğu anlaşıldı.

İstanbul’da, dün sabah 06.30 sularında görünen ışığın, sosyal medya sayesinde tüm yurtta görüldüğü anlaşıldı. Başta UFO olarak lanse edilen gizemli ışık hakkında ilk açıklama geldi. Rusya’nın ürettiği RS-12M tipi balistik füze test edilmişti.

İstanbul’dan Şırnak’a, Sakarya’dan Ankara’ya yurdun farlı bölgelerinde ve aynı anda gözlemlenen beyaz ışık, dün gün boyunca sosyal medyayı meşgul etti. İnsanların büyük kısmı bu hüzmenin bir UFO olduğunu düşündüler, bir kısmı ise geçtiğimiz günlerde ABD’de yapılan SpaceX’in Falcon 9 roketi testini hatırladılar.

Füzenin Rusya’nın test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğunun anlaşılmasından sonra, Rusya’daki Tass Haber Ajansı da bilgiyi doğruladı. Füze, askeri amaçlarla test edilmişti.

Hazar Denizi’nin kuzey batısında bulunan ve Rusya’ya ait Kapustin Test Merkezi’nden fırlatılan RS-12M, aslında çok daha geniş bir coğrafyadan gözlemlenebildi. Füze test seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’a düşürüldü. Aynı zamanda uçuşu sırasında Şırnak, Hatay, İstanbul ve Ankara’dan gözlemlenebildi.

Alınan bilgilere göre RS-12M’in menzili yaklaşık 13.000 kilometreye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda son aylarda Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim vasıtasıyla gündeme gelen ICBM (Kıtalararası Balistik Füze) tipinde olduğu da açıklandı. Yerden 300 kilometre kadar yükseldikten sonra hedefine doğru harekete geçen füze, yüksek irtifası dolayısı ile birçok coğrafyadan gözlemlenebiliyor.

ABD, Rusya ve Kuzey Kore, peşi sıra balistik füze testlerine başladılar. Umarız ki bu yapılanlar sadece testten ibarettir.