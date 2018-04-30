Yapay Rahimde ‘Mamut-Fil Melezi’ Yetiştirilecek!

Bilim insanları, gün geçtikçe nesli tükenen dev dostlarımız filler için erken alarma geçti. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, yapay rahimde içinde fil geniyle ve antik ataları olan mamutları melez şekilde yetiştirecekler.

Dev dostlarımız filler, antik çağlarda eski insanlarla birlikte de yaşamış olan mamutların akrabaları konumundalar. Günümüzde çoğu fil türünün mamutlardan farklı olarak soğuk havaya karşı dirençleri yok. Ayrıca nesilleri de tükenme eğilimi göstermeye başladı. Bilim dünyası, 6. kitlesel yol oluş sürecine girdiğimiz kanıtlandığından bu yana filler gibi önemli türlerin devamlılığını sağlamak adına çalışıyorlar.

Yapay bir rahmin laboratuvar ortamında bir fil ve mamut melezi yetiştirmek için kullanacağını düşünen araştırmacılar, ilk çalışmalarının sonuçlarını da yayınladılar. Harvard Üniversitesi’nde görevli ekip, bir mamuta ait olan 44 genin izole edildiğini söyledi. Ekip lideri Prof. Dr. George Church, geçtiğimiz hafta sonuçları açıkladı.

Cruch, “Amacımız mamutları geri getirmek değil, mamut genlerini geri getirmek ve onların ne kadar işe yaradıklarını göstermektir.” diyor. Modern dünyanın en iri hayvanlarından olan fillerin, ilerleyen yıllarda soğuk hava koşullarına dayanmaları için çalışılıyor.

Yetişkin fillere zarar vermek istemeyen ekip, laboratuvar ortamında yapay bir fil rahmi geliştirecek, kök hücre yardımıyla bu rahimde fil ve mamut kırması bir hayvan dünyaya getirmek için çalışacaklar.



Ortalama uzunluklarıyla insan, fil ve mamut karşılaştırması

Eğer bu araştırma başarılı olursa, ataları ilkel koşullara daha dayanıklı olan canlı türleri, modern genetiklerine atlarının özelliklerini de ekleyebilecekler. Günümüzde mümkün görünmese de ilerleyen zamanlarda aynı şey insan için de geçerli olabilir.