Nesli Tükenmiş Aslanın, Donmuş Kalıntıları Bulundu!

Rusya'da bulunan yeni kalıntılar nesli 10 bin yıl önce tükendiği düşünülen Mağara aslanlarının klonlanmasıyla ilgili umut verdi.

Son buzul çağından olduğu düşünülen bir aslan yavrusunun donmuş bedeni Rusya’da bulundu. Eylül ayında Rusya’nın kuzeydoğu bölgesi olan Yukatia bölgesinde yerel halk tarafından bulunan donmuş aslan yavrusunun kalıntılarının çok iyi durumda olduğu söylendi.

Bu bölgede daha önce Uyan ve Dina adında 2 adet mağara aslanı fosili bulunmuştu ancak klonlama için yeterince iyi durumda değillerdi. İlk araştırmalara göre bulunan yeni fosilin klonlama işlemi için yeterince iyi durumda olduğu düşünülüyor. Albert Protopopov, yeni fosili inceleyemeye devam edeceğini ve ilk bulgulara göre iyi durumda olduğunu söyledi. Öncesinde Uyan ve Dina’yı incelemişti.

Günümüzde, hayvan klonlayacak teknolojiye sahibiz tek ihtiyacımız olan gerekli genom yapıları. Yeni yavrunun kalıntılarının durumu, klonlama için kullanılabileceği yönündeki umutları arttırdı. Nesli tükenen hayvanları hayata geri döndürme konusundaki tartışmalar devam ediyor. Peki, sizce bilim insanları nesli tükenmiş hayvanları hayata geri döndürmeli mi?

Yavrunun görüntülerini videomuzdan izleyebilirsiniz.