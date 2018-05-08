Nescafe ve Nespresso gibi ünlü kahve markalarının da sahibi konumunda olan İsviçreli gıda devi; bu dudak uçuklatan ödeme sayesinde Starbucks etiketli kahve ürünlerini, Starbucks mağazaları dışında da satma hakkına kavuşacak.

Starbucks'ın bu bölümü, yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir satış potansiyeline sahipti. Nestle'nin kahve bölümü ise, senede 17 milyar dolara yakın ciro yapıyordu. Varılan bu anlaşmayla, Nespresso kahve makinalarını kullananlar, Starbucks markalı kahve kapsülü de kullanabilecek.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketi olan Nestle, söz konusu ürünleri de geniş dağıtım ağına katacağı için tüketiciler Starbucks markalı kahve çekirdekleri, öğütülmüş kahve ve hazır kahve ürünlerine daha fazla noktadan erişebilecek.

Ürünlerin üzerinde 'Nestle' ismi olmayacak. Anlaşmanın özellikle Starbucks'ın çok güçlü olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nestle'nin satışlarını artırması bekleniyor.

Bu dev lisanslama anlaşmasıyla birlikte, Starbucks çiftçilerden işlenmemiş (yeşil) kahve çekirdeği almayı sürdürürken, çekirdekleri kavurma işini ise Nestle yapacak. Ancak Nestle, bu işi elbette Starbucks'ın katı kuralları çerçevesinde yürütecek. Nestle, Starbucks'ın altyapısına ilişkin hiçbir şeyi satın almayacak ve Nestle ürünleri, Starbucks mağazalarında bulunmayacak. Starbucks'ın dünya genelinde üst düzey kahve tutkunlarına hitap edeceğine inanan Nestle, işte yalnızca bunun için 7,1 milyar doları gözden çıkardı!

Öte yandan, bu pahalı fiyata karşın Nestle hissedarları anlaşmadan fazlasıyla memnun. Zira Nestle hisseleri bugün %1,5 oranında bir artış gösterdi.