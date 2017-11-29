Netaş, kuruluşunun 50. yıldönümünü şerefine Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle, ZTE ile olan ortaklığını ve yeni planlarını açıkladı.

Türkiye’de bilişim altyapısının öncülerinden olan Netaş, 50. kuruluş yıldönümünü Ankara’da düzenlenen etkinlikte kutladı. Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım’ın uzun bir konuşma yaptığı etkinlikte Netaş’ın yeni hissedarı ZTE, büyük birlikteliğin ilk imzasını attı.

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Netaş ve ZTE Corporation, üç farklı yatırım için imza atarak anlaşma sağladılar. Bu 3 anlaşmaya kısaca göz atmak gerekirse;

İki firma ilk olarak 2018 yılında demiryollarına özel kablosuz geniş-bant iletişim standardı olan GSM-R alanında ortak Ar-Ge çalışmaları yürütecekler. Bunun için Türkiye’de bir GSM-R Mükemmeliyet Merkezi açılacak.

Bunun dışında yapılan en ciddi ortaklık Netaş’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ZTE ürünleri için tamir, bakım ve destek hizmeti sağlayacak olması oldu. Bu işbirliği sayesinde hem ZTE bu bölgelerde daha etkin bir şekilde satış yapabilecek, hem de Netaş çok geniş bir pazarda hizmet vermeye başlayacak.

Son olarak, ZTE’nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki müşteri ve çalışanlara eğitim vermek tamamıyla Netaş’ın sorumluluğunda olacak. Netaş bu bölgelere açacağı “Netaş Akademi” merkezleri ile eğitim verecek.

Etkinliğe katılan Başbakan Binali Yıldırım, konuşması sırasında yerli ürün kapsamında Netaş ve ZTE’ye tam destek verdiklerini belirtti. Yıldırım, “Türk mühendisinin akıl teriyle, Türk işçisinin alın teriyle yerli içeriğe daha fazla ürünler yapma konusunda Netaş ve ZTE’ye inanıyoruz” dedi.

Netaş’ın 50. yılına özel konuşan Başbakan Yıldırım, “Birinci önceliğimiz, yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, işte Netaş ve ZTE birlikteliğinin de önemi burada ortaya çıkıyor. Çin’in önemli bilgi iletişim firmalarından ZTE, son 10 yıldır Türkiye’ye geldi, Türklerle tanıştı ve bu aşamada da Türkiye’nin bilgi iletişim, ArGe konusunda en önemli firmalarından biri olan Netaş’la bir birlikteliğe giderek, gücümüze güç kattı.”

Başbakan Yıldırım, “Bundan sonra yapacağınız iş, Türk mühendisinin akıl teriyle, Türk işçisinin alın teriyle yerli içeriği daha fazla ürünler yapmak ve bu ürünleri Türkiye’nin dahil olduğu ve 4 saat uçuşla 56 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ulaşacak, yıllık toplam 31 trilyon dolarlık bir gayrisafi hasılanın olduğu bu bölgede en güzel şekilde değerlendireceksiniz. Yeni Türkiye sadece iç pazarla ekmek yediğiniz bir yer değil, bütün küresel pazara, bölgesel pazara da açılacağınız önemli bir merkez olacaktır. Bundan sonraki hedef bu olmalıdır. Bu konuda da gereken her türlü çalışmanın yapılacağından zerre kadar şüphem yoktur. Biz bu konuda hükümet olarak bugüne kadar Netaş’a ne destek verdiysek, bugün Netaş ve ZTE birlikteliğine de aynı desteği vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Başbakan’ın bu açıklamalarının dışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’da bazı açıklamalar yaptı. “Milli ve yerli 5G konusunda Netaş ve ZTE’den çok şey bekliyoruz” diyen Arslan, Türkiye’nin Bilişim dünyasında yerini alması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Netaş’ın 50. yıl kapsamında düzenlediği etkinliğe pek çok önemli isim de katıldı. Bu isimler Başbakan Binali Yıldırım, Uluştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yu Hongyang, ZTE Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Jie Chen, Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Zhang Zhenhui ve kamu ve özel sektörlerden sorumlu binden fazla profesyonel çalışandı.

Bu bilgiler sizleri kesmediyse, son derece önemli bir ortaklığın kurulduğu etkinliğin yer aldığı videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.