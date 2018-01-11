Netflix, CES 2018 Katılımcılarının Ağzını Açık Bıraktı!

Dijital içerik yayıncısı Netflix, dev şirketlerin ürünleriyle gövde gösterisi yaptıkları CES 2018 fuarına biyoteknoloji firması kılığında katıldı. Ortalık ne Netflix logosu bulunuyor, ne de yapımların tanıtımları dev ekranlarda dönüyordu. Binlerce insan olayın aslını öğrenince şaşkına döndü.

Akıllı hoparlörler, dev televizyonlar, Samsung ve Sony gibi firmaların son teknoloji elektronik cihazları ve dünyaya yön veren firmaların gövde gösterileri… CES 2018 tüm hızıyla devam ederken, bu işlerle hiç alakası olmayan sahte bir biyoteknoloji firmasının, aşırı gerçekçi tanıtım standı oldukça dikkat çekici görünüyordu.

Psychasec adındaki firma fuar alanına bu şekilde bir alan kurdu:

Kısa süre önce Psyhasec’in aslında gerçek bir firma olmadığı basın bültenleri aracılıyla bildirildi. Bu firma, CES fuarına gerçek adıyla katılmayı tercih etmeyen Netflix’in ta kendisiydi. Onlarca elektronik ürün arasında merkezinde insanın robotlaşması, klonlanması ve genetik olarak değiştirilmesini konu alan bir yerin ilgi çekmemesi beklenemezdi. Netflix, truva atı denilen bir halkla ilişkiler faaliyetiyle bombayı patlatmıştı.

Fakat bu standın Netflix için anlamı çok büyük. Zira yakın zamanda yayımlanması beklenen bilim kurgu dizisi Altered Carbon’un hikayesinde bulunan kurgusal şirketin adı da Psyhasec:

Stand içine girildiğinde katılımcıların yönelttiği sorulara, anlamsız görünen bilimsel cevaplar veren insanlar onları karşılıyordu. Bu cevaplar arasında insan bilincinin yapay bir bedene aktarılmasına ilişkin söylemler de vardı. Vücutlarımızı yapay olarak daha seksi ve güçlü bir yapıya büründürecek teknolojilerden söz ediliyordu.

Daha sonra katılımcılar, vakumlu bir torba içine kapatılmış bir insan modeliyle karşılaştılar:

Üstelik bu insan gerçek bir modeldi ve hareketlerinin doğallığı katılımcıları büyüsü altına almıştı. Dikkatlice bakıldığında geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleştirilen koyun klonlama deneylerinin bir uyarlaması olduğu aşikardı. Fakar ortamın havasından dolayı insanlar bu karşılaştırmayı yapmadılar.

Netflix, akıllara durgunluk veren bir tanıtım faaliyetiyle Altered Carbon dizisini gündeme getirmeyi başardı. Yapım, günümüzden 300 yıl sonra, alternatif bir bilim kurgu geleceğinde geçiyor. Bu gelecekte ölüm yok.

Altered Carbon’u şimdiden merak edenleriniz varsa müjdeyi verelim. Dizi 2 Şubat’ta Netflix üzerinden yayınlanacak.