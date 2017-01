2017'de Mutlaka İzlenmesi Gereken 15 Netflix Yapımı

2017’ye yeni yapımları ile çok sağlam giren Netflix’te bu yıl mutlaka izlenmesi gereken içeriklerini listeliyoruz.

Ülkemize girdiğinden bu yana birçok yapımıyla kendini kısa sürede sevdiren Netflix, 2016’nın son zamanlarında ve 2017 itibariyle birçok yeni yapıma ve devam eden muhteşem serileriyle dikkat çekiyor.

Özellikle Original serilerinde sağlam devam eden Netflix, görünüşe göre başarılı yapımlar eklemeye devam edecek. Peki yaklaşık son 2 ay içerisinde çıkmış ve daha sonra çıkacak içerikleri ile Netflix’te bu yıl kesinlikle izlenmesi gereken yapımlar hangileri? Bunun cevabını kendimize göre verdik. İşte bize göre izlenmesi gereken içerikler;

1- A Series of Unfortunate Events (Dizi)

Türkçesiyle “Talihsiz Serüvenler Dizisi” olarak geçen yapım Netflix’in en yenileri arasında. 2004’te Jim Carrey’in başrolünü üstlendiği sinema filmi de bulunan yapım Netflix Original olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Malina Weissman, Louis Hynes, Neil Patrick Harris ve Patrick Warburton oyuncu kadrosuyla başarılı bir iş çıkartan Netflix’in izlenmesi gereken yapımlarından biri olarak listemizde yer alıyor.

2- The OA (Dizi)

Bilim-kurgu severlerin mutlaka dikkatini çekmiş olan The OA, Brit Marling, Emory Cohen gibi isimleri castına dahil etmiş. Kurgusal açıdan oldukça güzel olan The OA da kesinlikle izlenmeli.

3- The Crown (Dizi)

Tarihsel serileri sevenlerin mutlaka ilgisini çekecek olan The Crown, Kraliçe II. Elizabeth’in hikayesini anlatıyor. Bir nevi Birleşik Krallık, yani İngiltere’nin saraylarında dönen entrika ve politik meseleleri göreceğiniz bu dizi şimdiden 2si Altın Küre olmak üzere toplamda 7 ödül aldı bile.

4- iBoy (Film)

Yine bilim-kurgu severlerin dikkatini mutlaka çekecek olan iBoy, yine bir kitap uyarlaması olarak göze çarpıyor. daha yayınlanalı 3 gün olan iBoy için şu anda hem iyi hem kötü yorumlar olduğunu da belirtmek gerekli. Ancak bir izlemekte fayda var.

5- Frontier (Dizi)

18.yy Amerikasını konu alan tarihi yapımlardan biri olan Frontier, şu anda ortalamanın üzerinde bir değerlendirmeye sahip. Yine hem beğenenin hem de beğenmeyenin olduğu seriyi şahsen beğendiğimizi belirtelim.

6-Spectral (Film)

Bilim-kurgu ve askeri öğeler birleştiğinde güzel bir konusu da olursa ortaya harika şeyler çıkabiliyor. Bunlardan biri olmaya aday olan Spectral, James Badge Dale, Max Martini, Emily Mortimer ve Bruce Greenwood gibi isimler ile başarılı bir yapım sergiliyor.

7- 3% (Dizi)

Konu olarak oldukça etkileyici olan 3%, gerilim unsurlarına yer verilen bilim-kurgulardan biri olarak dikkat çekiyor. Ayrımcılığı farklı bir şekilde konu edinen 3%, dünyanın daha gelişmiş ve gelecek boyutu ve normal boyut arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Dünyanın en iyi kesimine ise toplam nüfusun %3’ü geçebiliyor.

8- ARQ (Film)

Amerika-Kanada ortak yapımı olan ARQ, (ARK Survival Evolved değil tabiki) bir laboratuvarın insanlığı kurtaracak yeni bir enerji kaynağı üzerinde çalışmalar yapmasını konu almakta. Ancak tabiki işler bu kadar basit değil. Edge of Tomorrow ile fazlasıyla kıyaslanan ARQ, tek bir mekanda geçen yapımlardan.

9- Clinical (Film)

Netflix’in korku filmi olarak dikkat çeken Clinical, psikolojik gerilim türünü sevenler için güzel bir alternatif olabilir. Genç bir hastasını kaybederek kendi akıl sağlığını yitirmeye başlayan bir psikiyatristi anlatan yapıma şans vermek yerinde olur.

10- Becoming Zlatan (Belgesel)

Netflix Original yapımı olmasa da Netflix’e yeni eklenmesiyle ve futbol tutkunlarının fazlasıyla ilgisini çekecek bir belgesel olan Zlatan Olmak, Zlatan Ibrahimovic’in Malmö’den günümüze kadar gelişini konu alıyor. “Bir Zlatan kolay yetişmiyor” olayını açığa çıkartan bu yapımı da tavsiye ettiğimizi vurgulayalım.

Bonuslar: 2017 Yılı İçerisinde Eklenecek Yapımlar

Yukarıda bahsettiğimiz şu anda Netflix'te izlenebilir olanların yanı sıra 5 adet de gelecek olanlardan bahsedelim. Bu aşağıda bahsedeceğimiz tüm diziler Iron Fist dışında serinin devamı olarak dikkat çekiyor. Yani tavsiyemiz eğer diziye hiç başlamadıysanız vakit kaybetmeden başlamanız ve serinin devamını beklemeniz olacak :)

1- Marvel’s Iron Fist - 17 Mart

The Defenders ekibinin Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage’den sonraki son üyesi olan Iron Fist de Marta ayında geliyor. The Defenders öncesi bakalım Iron Fist nasıl olacak ve bu ekibin birleşmesi nasıl konu alınacak merakla bekliyoruz.

2- Sense 8 (2. Sezon) - 5 Mayıs

Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Sense 8, Mayıs ayıyla yeni sezonuna kavuşacak. Oldukça beğenilen serinin nasıl devam edeceği ve akılda kalan soruları nasıl cevaplayacağı merakla bekleniyor.

3- House of Cards (5. Sezon) - 30 Mayıs

Şahsen Netflix’in en iyi dizisi olarak düşündüğüm House of Cards, sonunda 5. sezonuyla devam ediyor. Frank Underwood’un maceralarına ve zekasıyla koca Amerika’yı dize getirdiği dizide 4. sezonun finali günümüzdeki olaylar açısından acayip derecede sağlam bir iğneleyici olarak noktalanmıştı. Bakalım 5. sezonda neler olacak.

4- Stranger Things (2. Sezon)

Şu anda net tarih verilmese de ufak bir teaser ile 2. sezonunun bu sene geleceği açıklanan Stranger Things, Netflix’in başarılı yapımlarından biri. Gerilim dolu ilk sezonun ardından devamında neler olacağı ise kitabını okumayanlar için merak konusu.

5- Narcos (3. Sezon)

İlk 2 sezonunda işlediği Pablo Escobar’ın hayatı ile birçok kişinin “Escobar’ın dizisi işte” diyerek söylediği Narcos, 2. sezon finalinde Escobar’ın ölmesiyle 3. sezonda diğer kartelleri konu alacak. Aynı heyecanın düşeceği beklense de şahsen Escobar olmasa da temponun düşeceğini hiç sanmıyorum. Bakalım, bu yıl göreceğiz.

Son olarak da Captive ve Orange is the New Black'in 5. sezonunu da ekleyebileceğimizi hatırlatalım. Peki, sizin için bu listede olmaması ya da olması gereken diziler ve filmler neler? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilir, kendi aranızda da tartışabilirsiniz.