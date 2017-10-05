Netflix Aboneliklerine Zam Yolda! Türkiye Etkilenecek mi?

Netflix, ABD'deki kullanıcıların abonelik ücretlerine zam yapacak. Zamların Türkiye'ye sıçrayıp sıçramayacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD menşeili internet televizyonu Netflix, bazı müşteriler için standart paket fiyatlarına Kasım ayında zam yapma kararı aldı. 9.99 dolarlık standart paket 11 dolara, 11.99 dolarlık premium paket ise 14 dolar dolaylarına yükselecek. Bu kararla birlikte Netflix 2014'ten bu yana en büyük zammı yapmış olacak.

Öğrenilene göre, fiyattaki artış yalnızca 19 Ekim tarihinden itibaren Netflix'ten bildirim almaya başlamış olan ABD'li müşterileri etkileyecek. Zamdan kesinlikle etkilenmeyecek olanlar ise en temizinden 'Temel paket'i kullananlar olacak.

Ancak bu zamlar Netflix kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıyor. Bunun sebebi ise kullanıcıların yapılan zamlarla birlikte artan gelirden orijinal projelere daha çok yer verilmesi isteği. Öte yandan Netflix'ten yapılan açıklama da bu isteği karşılıksız bırakmayacak yönde. Netflix'in baş içerik sorumlusu Ted Sarandos Ağustos ayında, gelecek yıl bu yıl harcanan 6 milyar dolardan 7 milyar dolara yükseleceğini söyledi.

Araştırmalar Netflix'in tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de büyük sayılarda abone kazandığını gösteriyor. Öte yandan Netflix orijinal serilerine bu yıl 5 Altın Küre ve Emmy ödülü verildi. Bu da Netflix'in orijinal içerik üretme konusundaki başarısını gösteriyor. Ayrıca zammın da daha fazla özgün içerik için olması durumu kabullenilebilir kılıyor. Bu arada şimdilik bu zamların Türkiye'yi etkileyeceği yönünde bir açıklama yok. Halihazırda Temel sürüm 15,99 TL Standar sürüm 27,99 TL ve Özel sürüm 39,99 TL'den kullanıcılara sunuluyor.