Tüm dünyayı yaptığı inovasyonlar ve teknoloji / uzay dünyasında yaptığı devrimlerle etkileyen Elon Musk, bu kez Netflix'e ilham oldu.

Geçtiğimiz günlerde Netflix, Elon Musk'ta esinlenerek bir deneye ev sahipliği yaptı. Bir meteroloji balonuna bağladıkları iPhone'a klasikleşmiş uzay dizilerinden biri olan Star-Trek yayını gönderen ekip, Bu balonu tabiri caizse uzaya yolladı.

'Netflix'i dünyanın 200 ülkesinden izleyebilirsiniz, peki ya dünya dışından da izleyebilir misiniz?' sorusunu motto edinen ekip, Elon Musk ve onun SpaceX Roketi lansmanından etkilendiklerini itiraf etti. Bu sayede Elon Musk'ın ilham verdikleri listesine Netflix de eklenmiş oldu.

Tüm bu deneyleri Netflix çalışanlarına sunduğu "Hack Day" adını verilen bir festivale sığdıran yetkililer, helyum dolu balonu 115.000 feet yüksekliğe (35.000 metre) gönderdi. Neredeyse uzay boşluğuna kadar yükselen balona eşlik eden iPhone ani hava değişiminden etkilenmemesi için sıcaklık kontrolü teknolojisi ile korundu ve ‘Star Trek - Discovery’ bölümünü oynatmaya 5 saat boyunca devam etti.Gopro kamera ile yardımı ile iPhone’dan izlenen bu eğlenceli deney, biz sosyal medya kullanıcılarının da gözlemine sunuldu.