Netflix'in son dönemde bolca dikkat çeken ve beğeni toplayan yapımlarından Lost in Space'in ikinci sezonunun yolda olduğu açıklandı.

Netflix'in 1960'ların sevilen dizisinden uyarladığı ve görsel olarak oldukça başarılı bulunan dizisi Lost in Space, ikinci sezon onayını almış durumda. Twitter üzerinden duyurulan haber, kısa sürede yayıldı ve dizinin hayranları habere oldukça sevinmiş görünüyor. Henüz çıkış tarihi ya da konuya dair net bir bilgi bulunmasa da tamamının kısa sürede netleşeceği ve açıklanacağı düşünülüyor.

Dizinin orijinali 1965 yapımı ve dönemine göre aslında oldukça iyiymiş. Ancak Netflix diziye bir hayli para harcamış ve efektleri, oyuncu kadrosu, kurgusu ve birçok detayı ile çok daha başarılı bir hale getirmiş. Henüz izlememiş olanlar için ise Lost in Space, bir ailenin uzayla ve uzaylılarla yaşadıkları bir dizi olay üzerine kurulu bir tür bilim kurgu-gerilim.

Ülkemizde ve dünyada sürekli büyüyen izleyici kitlesi ile Netflix artık özellikle dizi sektöründe inanılmaz bir yere sahip. İçinde ülkemizinde bulunduğu pek çok ülke ile ortak çalışmalara başlayan ve durmadan yeni diziler üreten şirket, yalnızca ABD'de 54 milyon 750 bin abonesi var ve dünya ülkeleri de dahil olduğunda bu abone sayısı 117 milyon 580 bin gibi devasa bir rakama ulaşıyor.