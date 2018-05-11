Netflix, bir süredir Android hariç diğer tüm platformlarında olan video ön izleme özelliğini Android uygulamalarına da getirmeye hazırlanıyor. Henüz az sayıda kullanıcıya gelmiş bu özellik test aşamasında gibi duruyor.

Netflix'i diğer platformlarda kullanan kullanıcılar, muhtemelen birkaç ay önce başlatılan video önizlemeleri hakkında fikir sahibidir. Silikon Vadisi'nden bir gazateci olan Janko Roettgers, YouTube'a yüklediği video ile Netflix'in bu özelliği Android uygulamalara da getireceğini duyurdu. Sevindirici tarafı ise masaüstü sürümünde bulunan ve insanları korkutan, bir anda başlayan ön izlemeler Android uygulamalarda üstüne basmanız halinde açılacak.

Bu mobil uygulamalar için olduğundan, video ön izlemesi dikey düzende olduğunda ekranınızı dolduracaktır. Otomatik olarak oynatılmayacağından, 30 saniyelik klibi izlemek için ön izleme bölümündeki öğelere dokunmanız gerekecek. Geçerli olana bakmayı bitirdiyseniz bir sonraki ön izlemeyi de kaydırarak görebilirsiniz. Fragmanı, TV şovunu veya filmi izlemek için başlangıç noktası olarak da kullanabilirsiniz.

Netflix uygulamasının tüm Android kullanıcıları, ön izlemeleri henüz test edemiyorlar çünkü henüz belli bir kullanıcı kitlesine verilmiş durumda. Önizleme, yeni bölümünün tanıtımını yapan ana banner reklamın altına konumlandırılmış. İnstagram Story kısmına benzeyen bir yapıya sahip yeni tema, sizin uygulamanızda da varsa siz de deneyebilirsiniz. Mobil önizlemeye sahip değilseniz de beklemek dışında maalesef yapabileceğiniz başka bir şey yok.