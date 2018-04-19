Netflix - Bitirilemeyecek Kadar Korkunç 10 Film Listesi

Netflix, kullanıcıların izlerken edindiği verilere göre bitirilemeyecek kadar korkunç olan 10 filmi listeledi.

100 milyondan fazla aboneyle dünyanın en ünlü çevrimiçi yayın servisi olan Netflix, abonelerin çok fazla olmasından dolayı düzenli olarak bazı veri analizleri yapıyor. Bu analizler, hangi filmin daha komik veya daha korkunç olduğunu da gösteriyor.

Netflix’in elinde bulunan verilerle, o yılın en başarılı Netflix filmleri gibi listeler yapılabiliyor. Şirketin yeni açıkladığı bir istatistik ise, Netflix kullanıcılarının bitirmekte zorlanmasına neden olacak kadar korkunç olan filmleri gösteriyor. IMDB’de verilen puanlar yerine kişilerin bizzat film ve diziyi izlerken nasıl bir tutum gösterdiği gözlemlenebiliyor. Örneğin bir filmi kaç kez izlediğiniz, kaçıncı dakikaya kadar izlediğiniz gibi bilgiler bulunuyor ve bu bilgiler ışığında Netflix anasayfanızda size özel öneriler verilebiliyor.

En Korkunç Filmler

Netflix’in yaptığı analize göre, bitirilemeyecek kadar korkunç filmler listelendi. Netflix, burada bazı verileri göz önünde bulundurmuş. Mesela kullanıcıların, filmin en azından yüzde 70’ini bitirmesi gerekiyor. Yani 20 dakika sonra sıkılarak filmi kapatan kişiler bu filmleri belirlemede veri olarak kullanılmıyorlar.

Korku filmlerini seven pek çok insan bulunuyor ancak Netflix’in yayınladığı 10 filmlik bu liste, bu türe en alışık olan kişilere bile zor anlar yaşatabiliyor. 2016 yapımı Cabin Fever ile başlayan liste, Piranha, Teeth gibi eski sayılabilecek filmlere de yer vermiş. Genelde IMDB’den düşük puan almış bu filmlerin listesi şu şekilde:

Cabin Fever (2016) Carnage Park (2016) México Bárbaro (2016) Piranha (2010) Raw (2016) Teeth (2007) The Conjuring (2013) The Human Centipede 2: Full Sequence (2011) The Void (2016) Jeruzalem (2015)

Eğer sizler de bu filmleri izlemek istiyorsanız, hepsine Netflix üzerinden ulaşabilirsiniz.