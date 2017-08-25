Black Mirror'un Yeni Sezonu İçin Bölüm İsimlerini Yayınladı!

Başarılı bilim kurgu konusuyla en çok sevilen dizilerden birisi olan Black Mirror'un dördüncü sezon isimleri paylaşıldı.

Netflix’in en başarılı dizilerinden birisi olan Black Mirror’un dördüncü sezon için hazırlıkları sürüyor. Sezon hakkında fragman ve bölümlerin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor, ancak yeni yayınlanan bilgilere göre ilk 6 bölümün isimleri paylaşıldı.

Netflix’in yaptığı paylaşıma göre Black Mirror’un 6 bölümü sırasıyla “Crocodile”, “Arkangel”, “Hank the DJ”, “USS Callister”, “Metalhead” ve “Black Museum” isimleriyle çıkacak. Bölüm isimlerinden pek bir şey anlamıyoruz, ancak geçen sezon yayınlanan “San Junipero” bölümü gibi bir bölümün yayınlanması bile bizim için yeterli olacaktır.

Fragman ve diğer içeriklerin ne zaman yayınlayacağını açıklamayan Netflix, Wrap’a göre yeni sezonu Aralık 2017’de izleyicilerin beğenisine sunacak. Charlie Brooker tarafından hazırlanan Black Mirror, ilk olarak 2011-2012 yılları arasında İngiltere’nin “Channel 4” kanalında yayınlandı. Sonrasında 2015’te Netflix’e geçen dizi, yakında 4. sezonla karşımızda olacak.

Black Mirror, bilimkurgu sevenlerin çok hoşlandığı bir dizi olmasıyla dikkat çekiyor. İnsanlığın ve en görkemli buluşların yer aldığı karmaşık ve bol teknolojili bir yakın geleceği konu alan dizinin yayınlanan 3 sezonuna Netflix üzerinden erişebilirsiniz.