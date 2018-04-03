Cadılar Bayramı Gecesine Özel Stranger Things Projesi

Netflix'in retro korku dizisi Stranger Things'in her saniyesini gördük. Şirketin sıradaki projesi ise Hawkins'in tüyler ürpertici dünyasını ve rahatsız edici 'Upside Down' muadilini gerçekleştirmek.

80'lerin atmosfererini taşıyan dizi Stranger Things, Universal Stüdyoları'nda bu yıl hayata geçecek. Hayranlar dizideki karakterlerden birisi olan 'Barb'ın başına gelenleri deneyimleme şansına sahip olacak. 14 Eylül - 3 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan yıllık etkinlik, Universal'in Cadılar Bayramı Korku Geceleri'nin bir parçası olacak. Etkinliğin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Stranger Things deneyimini Universal Studios'un Hollywood, Orlando ve Singapur bölgelerinde yaşayanlar tadabilecek. Ancak hayranların Hawkins, Indiana'ya gitmek için seyahat etmeleri gerekebilir.

Stranger Things'in 3. sezonu daha fazla gözyaşı döktürecek ve önceki sezonlara nazaran daha fazla romantik atmosfere sahip olacak. Universal ise etkinliğinde 1. sezona odaklanarak 'dizinin en vurucu sahnelerini ve dizinin en sevilen karakterlerini' göstereceğini vaat ediyor. Universal Studios,etkinliği için bir de tanıtım posteri yayınladı.

Bu deneyim, kasabada başlayacak ve etkinliğe katılanlar Hawkins National Laboratory'nin içinde başlayan bir hikayenin izini sürecekler. Ve evet, korkutucu Demogorgon tarafından avlanma deneyimi de yaşayabilecekler.

Her ne kadar etkinliğe gidemeyecek olsak da insan bakıyor işte... Umuyoruz Netflix, Stranger Things 3. sezonu bir an önce yayınlar ve biz Türkiye'deki Stranger Things hayranlarına da bu tür bir etkinliği kaçırdığımızı unutturur.