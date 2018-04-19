Netflix CEO’sundan Fiyatları Yükseltmek İçin Yeni Bahaneler

Küresel çapta en çok tercih edilen içerik üreticisi ve yayıncısı Netflix, aylık ücretlerini yükseltmek için nabız yoklamaya ve ortamı ısıtmaya başladı. Bunun için doğrudan birinci ağız olan CEO Reed Hastings açıklama yaptı.

Son yıllarda popüler olan dizilerin büyük çoğunluğu Netlfix’ten geldi. Yatırımlarını genişletip yerel yapımlarla karşımıza çıkan şirket, farklı kültürlerin sinema anlayışlarını Netflix Orijinalleri ile ekranlara getirdi. Almanya’dan Dark, İspanya’dan La Casa de Papel gibi örneklerin yanına Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu The Protector gibi yapımlar, Netflix’in harcamalarını arttırdı.

Ülkemizde Netflix’in üç farklı paket sunduğunu ve fiyatların kablolu yayınlara kıyasla ekonomik olduklarını biliyoruz. Başlangıç paketinde 15.99, standart pakette 27.99 ve ultra-HD destekli özel pakette 39.99 TL’lik etiketlere sahip olan platformun bir süredir uluslararası fiyatlarını yükselteceği söyleniyor.

Firmanın yükselen değeri ve yatırımların artması dolayısıyla, yapımların kaliteli bir hale gelmesi zaten beklen bir durumdu. Sinemaya alternatif olma iddiasıyla anmaya başladığımız Netflix, bunu başarabilir mi bilinmez. Ancak bu yolda ilerlemek için belirlediği fiyatlar çok önemli.

Kişisel olarak iki sinema bileti fiyatına binlerce saatlik dizi ve filme ulaşabilmek makul olabilir. Fakat Netflix izleyenlerin sayısı sinemaya gidenlerden çok daha fazla olmaya başladı. Bu nedenle şirketin kasasına yağmur gibi para yağıyor.

Bu hafta başında fiyatlar konusunda söz alan Netflix CEO'su Reed Hastings, kullanıcıların daha fazla ödeme yapmalarına ilişkin kararların zor verildiğini ve şirketin genel felsefesine ters olduğunu söyledi. Hastings, “Önce herkesin görmek istediği muhteşem içerikler yaparak kazanmalısınız. Fakat bunu yaparsanız, insanların size biraz daha fazla ücret ödemeleri gerekir ki biz de daha iyisi için yatırım yapabilelim. Ancak her zamanki gibi yaklaşımımız fiyat temelli olmak değil, insan temeilli olmaktır” dedi.

Bu sözleri Netflix’in fiyat yükseltmek için yol yapmasını sağlayan sözlerdir ve mazeretleri kibarca söylemenin bir yoludur. Fakat Netflix’in bu yükselişler için elinde oldukça fazla argüman var. Kullanıcıların, cüzi yükselişleri hiçbir zaman öfkeyle karşılayacaklarını söyleyemeyiz. Ancak çok uçuk miktarlarda artışlar tepkiye yol açabilir.