Netflix, Çevrimdışı İzleme Özelliğine Sınırlama Getirdi

Ortaya çıkan bilgilere göre bir Netflix içeriğini yılda sadece 4 ya da 5 kez indirme hakkına sahipsiniz.

Bildiğiniz gibi Netflix, geçtiğimiz aylarda tüm platformlar için 'Çevrimdışı İzleme' özelliğini duyurmuştu. Netflix'in bu özelliği sayesinde sadece Netflix Original içerikleri ücretsiz olarak indirilip daha sonra izlenebiliyordu.

Özellikle bir WiFi ağına bağlıyken izleyebileceğiniz onlarca Netflix içeriğini izleyip daha sonra yolculuk esnasında izleme gibi bir güzelliği sunan 'Çevrimdışı İzleme' özelliğiyle ilgili Android Police sitesi ilginç bir bilgi paylaştı. Android Police tarafından paylaşılan bilgiye göre Netflix, bir içeriği indirme sayınızı kısıtlıyor yani tek bir icretiği bir yılda maksimum dört ya da beş kez indrebiliyorsunuz.

Bu kısıtlama aslında bakacak olursanız tek bir cihazına içerikleri indiren ve depolama konusunda sorun yaşamayan kullanıcıları ilgilendirmiyor ancak sürekli olarak cihazında depolama alanını temizleyerek içeriği indirip silmek zorunda kalan ya da sıklıkla cihaz değiştiren kişiler için ne yazık ki bir problem. Öte yandan Netflix'in bu kısıtlamayı neden yaptığı bilinmese de muhtemelen bu sınırlamanın temeli, birden fazla kullanıcının içeriği aynı hesaptan indirerek daha sonra aynı anda izleyebilmesine dayanıyor.