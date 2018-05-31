Özellikle 2017 yılında sadece dizi yayınlayan bir platform olmayacağın belli eden Netflix, bu kez de daha önce hiç denemediği bir alanda; çizgi romanla geliyor.

Netflix'in kendisinin dahi çizgi roman sektöründeki 'bebek adımları' olarak adlandırdığı çizgi romanın adı The Magic Order. 5 farklı sihirbaz ailesinin, dünyadaki kimsenin haberi olmadan şeytani güç ve kötülüklerden dünyayı koruması konu alınıyor.

13 Haziran'da piyasaya çıkacak yapım, Kick-Ass, Wolverine: Old Man Logan ve Civil War gibi eserlerden tanıdığımız Mark Millar tarafından yazıldı. Çizgi romanın çizimlerini ise Thor ve Avenger'dan bildiğimiz Olivier Coipel yaptı.

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi bir çizgi roman tanıtımında Netflix logosunu görmek oldukça garip hissettiriyor. Yine de girdiği işlerin tamamına yakınında izleyicilerin beğenisini kazanan Netflix'in farklı alanlarda da karşımıza çıktığını görmek güzel.