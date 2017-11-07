Netflix Çizgi Roman Yayınlama İşine De El Atıyor

Netflix'in Ağustos ayında satın aldığı ünlü çizgi roman yazarı Mark Millar'ın şirketi Millarworld'ün arkasındaki plan ortaya çıktı. Netflix çizgi roman yayınlama işine el atıyor!

Netflix bir sürü ilke ve ilginç orijinal yapımlara imza atan bir internetten dizi ve film izleme platformu. Bu yüzden bu yılın Ağustos ayında Kingsman: The Secret Service ve Kick-Ass gibi işlerin arkasındaki isim olan Mark Millar'ın çizgi roman şirketi Millarworld'u satın aldıklarında, herkes Netflix'in Mark Millar'a ait çizgi romanlara uyarlama diziler çekeceğini düşünüyordu.

Bugün çıkan habere göre, bu işin arkasındaki nedenin tam olarak öyle olmadığı anlaşıldı. Netflix, 2018 yılının bahar aylarında, Mark Millar'ın yazdığı "The Magic Order" isimli Netflix'e özel 6 sayılık bir çizgi roman yayınlamaya hazırlanıyor(Yine de bu ileride "Millar" uyarlaması diziler görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor). Bununla birlikte çizgi roman yayınlama işine de el atan Netflix'in bir kere daha bizi şaşırtıyor.

Mark Millar'ın Netflix için yaratacağı "The Magic Order" çizgi romanı için ise kısaca Batman ve Harry Potter'ın bir araya gelmiş hali olarak özetleyebiliriz. Yine de bu Netflix açısından ilginç bir geleceğe doğru gidiyor olduğumuz anlamına geliyor. Özellikle de Marvel ve DC Comics gibi çizgi roman devleriyle yarışabilecekler mi bilinmez, ancak Mark Millar'ın bir çizgi romanını gerçek yayıncısından okumak keyifli olacağa benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Netflix'İn çizgi roman hamlesi nereye gider?