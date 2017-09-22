Netflix çocuk bölümünde yayınlanan Arı Maya bölümlerinin birinde duvara net bir şekilde çizilmiş penis olduğu anlaşıldı.

Normalde Netflix’in yaptığı başarılı projelerden bahsederiz, ancak bu sefer kötü bir duyuruyla karşı karşıyayız. Netflix çocuk serisinde yer alan animasyon filmi Maya the Bee(Arı Maya) animasyonunda yer alan bir görsel, herkesi hayrete düşürdü.

Bir duvarın üzerinde açık bir şekilde yer verilmiş “penis” çizimi, ilgili bir anne tarafından fark edildi. 2013 yılından beri gösterimde olan çizgi dizideki detayı fark eden anne, “Çocuklarınızın ne izlediğine dikkat etmelisiniz, ben deli değilim ve bunun gibi bir şeyin çocukların gösterisinde olmaması gerektiğini biliyorum” dedi.

2013 yılında yayınlanan Arı Maya’nın sezon 1, 35. bölümünde kendine yer bulan penis çizimi, 1900’lü yıllardaki Alman çocuk kitap serisinden uyarlanarak, Studio 100 Animotion isimli Avrupalı bir ekip tarafından üretilmiş.

Netflix, bölümü şu anda kaldırdı. Sahne düzenlenip yeniden yayınlanır mı bilinmez, ancak şu anda konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Netflix Original serilerinden olmamasına rağmen çocuk serisine eklenen bir çizgi dizi olduğu için sorumlu olarak Netflix’in tutulması son derece normal bir durum. Yakında Netflix’ten konuya ilişkin bir açıklama gelmesini bekliyoruz.