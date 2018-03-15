Collateral Dizisinde Kırıkkale İçin Kullanılan Çirkin İfade

Yeni yayınlanmaya başlayan Collateral isimli mini dizide, Kırıkkale için ‘dünyanın en berbat yeri’ ifadesi kullanıldı.

Çevrimiçi dizi ve film servisi olan ve ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip Netflix’in bir pizza kuryesinin öldürülmesinin araştırılmasını konu edinen yeni mini dizisi Collateral’da, Kırıkkale için pek hoş karşılanmayan bir ifade kullanıldı.

Dizide Sam ve Berna karakterlerinin konuştuğu sahnede çocukluğunun Kırıkkale’de geçtiğini belirten Berna, her sabah Kırıkkale’de uyanmadığı için şükrettiğini ve Kırıkkale’nin ‘dünyanın en berbat yeri’ olduğunu söylüyor.

Dizideki söz konusu diyalogda şu ifadeler yer alıyor:

Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.

Sam: Hiç gitmedim.

Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.