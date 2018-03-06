Netflix, ebeveyn kontrolü seçenekleri üzerinde yaptığı güncellemeyle, anne ve babaların çocuklarının izlediklerini daha etkin biçimde kontrol etmesinin önünü açıyor.

Ebeveynlerin elini daha da güçlendirecek özelliğini kullanıma sunan platform, anne babaların belli içerikleri şifre ile korumasına olanak sağladı. Geçtiğimiz günlerde bu tip bir uygulamanın hayata geçeceği ile ilgili haberler gerlmişken, Netflix ebeveynlerin 4 haneli bir ekstra parola belirlemesine izin veren Netflix bu sayede anne babaların istemedikleri dizi ve filmleri çocuklarının erişiminden uzak tutmasının da önünü açmış oldu.

Örneğin, bir çocuk filminin çocuğu için uygun olmadığını düşünen bir anne ya da baba, o içeriğe erişimi PIN kodu ile sınırlayabililecek.

Peki ebeveyn kontrolleri için nasıl PIN belirleyebiliriz?

PIN ayarlarınızı oluşturmak veya güncellemek için bu adımları takip edebilirsiniz. Ancak PIN'lerin 2013'ten önce üretilen cihazlarda desteklenmediğini unutmayın.

Bir web tarayıcısından Hesap sayfanıza erişin. Ayarlar bölümünde Ebeveyn kontrolleri bağlantısını seçin. Ekranda Netflix hesap parolanızı girin. PIN alanına dört rakam girin (harf kullanılamaz). PIN koruma seviyenizi aşağıdaki seçeneklerden biri olarak belirleyin: Küçük çocuklar - TÜMÜ Büyük Çocuklar - 7+, bazıları 13+ Gençler - 13+ Yetişkinler - 16+, 18+ Kaydet düğmesine tıklayın.

Şirketten yapılan açıklamada, her programın başında olgunluk seviyesinin gösterileceği belirtildi. Bu sayede ebeveynler çocuklarının izleyeceği içerikler konusunda daha somut fikir sahibi olacak. Yeni özellikler önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara ulaştırılacak.

Netflix'in aileleri kaybetmeme adına yaptığı yeni girişim işe yarayacak gibi duruyor. Peki siz Netflix'in yeni hamlesini nasıl buldunuz?