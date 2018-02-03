Netflix Deneyiminizi Bir Üst Noktaya Taşıyacak 5 Eklenti

Oldukça kaliteli bir deneyim sunan Netflix’in, bazı noktalarda eksikleri bulunuyor. Sizin için listelemiş olduğumuz 5 eklentiyi kullanarak çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Netflix sektörün en iyi film ve dizi paylaşım servisleri arasında yer alıyor, ancak bu mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Bir çok eksiği bulunan Netflix’i, listemizde bulunan 5 eklentiyi kullanarak çok daha işlevsel bir hale getirebilirsiniz. İndirdikten sonra eklentileri kullandığınız tarayıcıdan aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Netflix içerisinde ne izleyeceğine karar vermek oldukça zor bir durum. Sitenin ana ekranındayken yeteri kadar film göremiyorsunuz ve kategori bölümü de bir o kadar zayıf. Flixable (Web) sayfasına buradan giderek izlemek istediğiniz film ve diziler için detaylı aramalar yapabilirsiniz.

Netflix’te birçok gizli kategoriler bulunuyor. Nedenini tam olarak bilmesek de bu kategoriler bizlere gösterilmiyor. Ancak paylaşmış olduğumuz Google Chrome eklentisini buradan indirerek gizli kategorilere ulaşabilirsiniz.

Genellikle filmlerde ve dizilerde arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz kısa anlar bulunur. Projections.io eklentisini Chrome için buradan indirerek, tek tuşla izlediğiniz videonun son 20 saniyesinden oluşan video kliplere sahip olabilirsiniz.

Netflixte bir şeyler izlerken aynı anda uzaktaki bir arkadaşınızla sohbet etmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Mobil uygulama olan Rave’i kullanarak sevdiklerinizle konuşurken aynı anda filmi izleyebilirsiniz. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Netflix’in en büyük eksiklerinden biri video renk ayarlarını monitörünüze bağlı olarak değiştirmemesi. İzlediğiniz şeyin daha kaliteli görünmesini istiyorsanız Google Chome eklentisini buradan indirerek video görüntü ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.