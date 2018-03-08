Netfilix, mobil uygulama trendi haline gelen 'hikayeler' özelliğini kendi mobil uygulamasına uyarlayacak. Ancak bu sefer kullanım amacı daha öncekilere hiç de benzemiyor.

Snapchat, teknoloji dünyasının mobil uygulama ve sosyal medyada etkileşim cephesinde harika işler başardı. İnsanların deliler gibi kullandıkları bir paylaşım ağı yaratan firma, şu günlerde epey zorlu zamanlardan geçiyor. Snapchat’in Snap özelliğini Hikayeler şeklinde kopyalayan Facebook, bu özelliği sırasıyla Instagram, WhatsApp ve ana uygulamasına getirince darbeyi indirdi.

Ancak Snapchat’in bu müthiş karlı modelini kopyalayan tek şirket Facebook değil. Elde ettiğimiz son bilgilere göre ücretli film, dizi ve program izleme servisi olan Netflix, mobil uygulamasına aynı özelliği getirmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez kontrol kullanıcılarda olmayacak.

Netflix'in ürün yönetiminde görev yapan başkan yardımcısı Todd Yellin'e göre dikey şekilde görüntülenecek olan video önizlemeleri, izleme alışkanlıklarınıza uyarlanmış önerilen dizi ve filmlerden yaklaşık 30 saniyelik özel fragmanlar şeklinde olacaklar. Aynı şekilde Instagram’da (ya da Snapchat’te) olduğu gibi kullanıcılar, bu görüntüleri hızlıca geçebilecek, durdurabilecek veya başara sarabilecek.

Netflix’in Önizleme adını verdiği bu özellik, öncelikle iOS cihazları için yayınlanacak ve zamanla Android için de uyarlanacak. Bunun dışında platformun MacOS veya Windows versiyonlarında Önizleme bulunmayacak.

Gün geçtikçe artan mobil cihazlardan internet erişimi oranları, firmaları mobil kullanıcılara özel seçenekler sunmak adına zorluyor. Netflix, kısa bir süre önce mobil uygulamasında yüksek çözünürlük desteği sunmaya başlamıştı.

Her kültüre özel yayınları ve içerik tanıtımlarıyla pazarlama yapmaya bayılan platform, kullanıcıların kendilerini dahsa özel hissetmeleri için günden güne kişiselleştirilebilir seçenekler sunuyor.