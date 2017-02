Netflix, Drakula ve Castlevania Serisini Bir Araya Getiriyor!

Ünlü televizyon ve film yapımcısı Adi Shankar'ın yayınladığı mesaj ile Castlevania, Netflix Orijinal Serisi sıfatını kazanacak.

Hollywood bir video oynamayı nasıl cehenneme çevireceği konusunda "ihtisas" sahibidir. Netflix de, ünlü bir yapımı korku-gerilim türüne adapte ediyor

Televizyon ve film yapımcısı Adi Shankar'dan bir mesaja göre Castlevania, Netflix Orijinal Serisi sıfatını kazanacak. İlk sezon 2017 yılının sonlarında, ikinci sezon ise 2018'de kanalda yayınlanacak.

Shankar,televizyonu ve oyun dünyasını etkileyen can sıkıcı yapım monotonluğundan kurtulunacağına söz veriyor. Bu aşırı sıkıcılık özellikle, Michael Fassbender'ın baş rolünü üstlendiği Assassin's Creed'in uyarlamasında tepeye vurmuştu. Yapım, Rotten Tomaetos'da sadece yüzde 18'lik bir beğeni kazandı. Shankar, sadece Netflix'in sevilen televizyon üretme sicili üzerine değil aynı zamanda ünlü çizgi romancı ve romancı yazar Warren Ellis'in Castlevania'ya olan katkıları ile de güven kazandı. Warren Ellis, eleştirel beğeni toplayan grafik romanları The Authority ve Planetary'nin de yazarı konumunda.

Castlevania aslında dünyanın en uzun soluklu oyunlarından biri. 1986'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nintendo Eğlence Sistemi(NES) için ilk kez piyasaya çıktı. Yayıncı Konami, o zamandan beri çeşitli platformlar için birkaç kez seriyi birkaç kez daha canlandırdı. Castlevania: Symphony of the Night, 1997'de PlayStation'da ödül kazandı ve günecel seri Castlevania: Lord of Shadows ikilimesine ilham kaynağı oldu.

Castlevania, Belmont ailesi ile Kral Vampir Dracula arasındaki mücadeleye dayanıyor. Güncel yapımda, bu senaryo ve dengeler değişiyor ve vampirlerin kralı, bir anti-kahraman rolünü üstlenerek evrenin en kötü varlıkları ile savaşa giriyor. Televizyon serisinin hangi öyküyü esas alacağı ise henüz bilinmiyor. Tek bildiğimiz şey Netflix'in birkaç istisna hariç daima, TV dünyasına harika eserler çıkardığı.