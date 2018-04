Netflix'e Bu Hafta Eklenecek En Yeni Yapımlar Neler?

Netflix, sürekli olarak yeni yapımlar sunmaya devam ediyor. Bu hafta ise platforma sekiz yeni Netflix yapımı eklenecek.

Film ve dizi arşivini her geçen gün büyüten Netflix, bir yandan da kendi yapımı olan dizi ve filmler üretmeye devam ediyor. Bu hafta eklenecek yeni sekiz yapım var ve hepsi 'Netflix Original'. En çok dikkat çeken yapım ise 'Lost in Space' isimli yeni dizi. İlk sezonu 10 bölüm halinde 13 Nisan'da yayınlanacak olan yapım, şimdiden büyük ilgi çekmiş durumda ve oldukça başarılı bir bilimkurgu dizisi olacağı düşünülüyor.

Bu hafta eklenen bir başka yapım ise AMO isimli dizi. Çoğu yorumcunun Narcos'a benzettiği yapım, uyuşurucu çetelerinin anlatıldığı bir suç dizisi. Eklenecek yeni Netflix Original filmleri ise; Come Sunday, I'm Not an Easy Man, and Pickpockets isimli üç yeni yapım. Aynı zamanda Netflix'in 'Chef's Table' isimli serisine de bir yeni bölüm gelecek. Tüm yapımların listesi ve çıkış tarihleri ise şöyle;

9 Nisan 2018

AMO - Birinci Sezon

10 Nisan 2018

Greg Davies: You Magnificent Beast

12 Nisan 2018

Pickpockets

13 Nisan 2018