Netflix’e Bu Yıl 400 Yeni Orijinal Yapım Geliyor!

House of Cards, Black Mirror, Sense8, The OA gibi birçok orijinal yapıma ev sahipliği yapan Netflix, 2017 yılında 400 gibi ciddi bir oranda orijinal yapım ekleyecek.

Ülkemizde faaliyete geçtiği günden bu yana birçok orijinal içeriği ile gündeme gelen Netflix, 2017 yılı içerisinde toplamda 400 adet yeni orijinal içerik üreteceğini duyurdu.

House of Cards, Sense8, Narcos, Black Mirror, The OA, Daredevil, Jessica Jones, The Crown, Talihsiz Serüvenler Dizisi, Orange is the New Black gibi birçok orijinal yapımın sahibi olan Netflix, bu sene farklı ülkelerden de orijinal seri üretecek.

Dark, Mindhunter, Iron Fist, Pandora, War Machine, Castlevania, Death Note, Frontier, The Defenders gibi birçok yapımın ekleneceği Netflix Orijinal serisine bu yıl içerisinde Türk yapımı da orijinal seri eklemeleri olabileceğini bekliyoruz. Özellikle Behzat Ç ya da diğer kısa süren başarılı Türk yapımlarının gelebileceği konuşulan Netflix, bakalım bu sene nasıl bir çıkış yakalayacak.